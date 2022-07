Bývaly zde zlaté doly. Dnes zaujme dlouhý zámecký most i impozantní Černá věž

Program oslav na Resslově náměstí a v přilehlých ulicích začíná v 10 hodin dopoledne a potrvá až do půlnoci. K oslavám se připojují i vybrané místní podniky a obchody, které budou mít otevřeno nad rámec běžné otevírací doby a některé mají pro návštěvníky přichystáno i něco navíc oproti jejich standardní nabídce. Součástí oslav bude i speciální narozeninová tombola, do níž přispěli svými dary nejen chrudimské podniky a soukromníci, ale také přední česká loutková divadla. Lístek do tomboly si budete moci koupit od všudypřítomného Kašpárka. Samotné Muzeum loutkářských kultur bude tento den vedle programu lákat návštěvníky i na zbrusu novou výstavu těch nejzajímavějších loutek a dalších loutkových artefaktů z rozsáhlé muzejní sbírky s příznačným názvem "Všechno nejlepší! 50 let Muzea loutkářských kultur v Chrudimi". Muzeum bude přístupné zdarma a bude otevřeno až do 24 hodin. Novou výstavu si budou návštěvníci moci projít ještě před oficiální vernisáží od 8.30 do 14 hodin.

Před 52 lety založil Sokol Morašice. Kamarádi na něj dodnes vzpomínají

V 17 hodin začne zdravicí nejslavnějších českých loutek, Spejbla a Hurvínka, oficiální část oslav za přítomnosti slavnostních hostů, včetně ministra kultury ČR Martina Baxy nebo hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. Na hlavním pódiu na Resslově náměstí proběhne kromě vernisáže "narozeninové" výstavy i křest publikace Richarda Matuly „Sbírka a historie Muzea loutkářských kultur v Chrudimi“. Tato publikace poodhalí pozadí vzniku muzea, důvody jeho umístění v někdejších Aténách východních Čech i roli jeho zakladatele Jana Malíka. Po skončení programu je pro ty, kteří ještě nebudou chtít spát, připravena afterparty v prostorách chrudimského R-klubu.

Oslavy 50. výročí založení Muzea loutkářských kultur v Chrudimi se konají pod záštitou ministra kultury České republiky Martina Baxy, náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka a starosty města Chrudimi Františka Pilného. MLK velice děkuje všem subjektům, organizacím i jednotlivcům, kteří oslavy podpořili finančními a věcnými dary i všem, kteří při organizaci oslav nezištně pomáhají!

Břetislav Oliva