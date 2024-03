Oblíbené historické sídlo opět otevírá brány. Kromě prohlídek si výletníci v březnu užijí divadlo a oživené prohlídky o Velikonocích.

Hrad Svojanov zahajuje novou sezónu v sobotu 2. března 2024 | Foto: Hrad Svojanov

Hrad Svojanov už bude mít brány dokořán o víkendech od 2. března, vždy o sobotách a nedělích od 10 do 17 hodin. „Výletníci nepřijdou o komentované prohlídky obou hradních okruhů, tedy hradního paláce, který je stylizovaný do 19. století, do doby posledního soukromého majitele hradu, a středověkých sklepení opředených pověstmi a legendami,“ zve na Svojanov kastelán Miloš Dempír. Otevřený bude samozřejmě také venkovní areál, zahrady, hradby i vyhlídková věž.

Letošní Velikonoce jsou už na konci března, tak ani na hradě nenechávají tuto skutečnost bez povšimnutí. Na Velký pátek, tedy na 29.3. odpoledne, je nachystané divadelní představení. S veselou Velikonoční pohádkou ze zahrádky přijede Divadlo Kapsa z Andělské hory. „Děti se dozvědí něco málo o tradičních velikonočních přípravách, zvycích, pranostikách i lidových pověrách, které k Velikonocům patří. A nakonec dojde i na koledování,“ slibují Šárka Klečková a Vlastimil Fischer z Kapsy. Přijeďte se od 16 hodin pobavit s milými divadelníky do domu zbrojnošů i vy.

Na páteční a sobotní večer jsou navíc připravené oživené prohlídky. „Zvolili jsme téma z doby gotické. Tedy z období, kdy na hradě žila královna Kunhuta se Závišem z Falkenštejna,“ upřesňuje Miloš Dempír. Hrané scény zavedou zájemce hlavně do gotických částí hradu, do domu zbrojnošů, sklepení a na hradby. Jedna prohlídka s živým výletem do středověku trvá zhruba půldruhé hodiny.

Ti, kteří chtějí být u toho, by si měli vstupenky určitě zamluvit. V opačném případě přijdou o jedinečný zážitek, při kterém možná bude i trochu mrazit v zádech. Zájemci si místa v prohlídkách mohou objednat na telefonním čísle 461 744 124 nebo na e-mailu info@svojanov.cz. Prohlídky začínají v 17.15 hodin, poté vždy po 45 minutách, tedy v 18.00, 18.45, 19.30, 20.15, 21.00, 21.45 hodin. Kapacita jednotlivých prohlídek je omezená. Jejich obsazenost bude správa hradu aktualizovat na oficiálním hradním facebooku.

Na Svojanově si letos připomínáme 800 let od první písemné zmínky o založení hradu. Přijeďte si užít neobyčejné zážitky i vy. Hrad Svojanov má v březnu brány dokořán vždy o víkendech a také o velikonočních svátcích, a to od 10 do 17 hodin.