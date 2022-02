V době od 8. 1. do 16. 1. 2022 proběhla v obcích regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko, a po páté také na území Velkých Opatovic a přilehlých obcí, opět Tříkrálová sbírka. Sbírka má dvě roviny - tou první je nést radostnou zvěst a požehnání do domácností, tou druhou je šíření charitativnosti, solidarity s lidmi v nouzi a křesťanské hodnoty milosrdenství. Do více jak 50 měst, vesnic a vesniček vyšlo s koledou na rtech celkem 127 skupinek, což je přes 500 koledníků!