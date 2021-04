Svitavský deník pro vás připravil další hádanku. Dnes se podíváme do 80. let dvacátého století, z této doby pochází fotografie dívky, ze které vyrostla úspěšná politička. Poznáte ji?

Z této dívky vyrostla úspěšná politička. | Foto: Zdroj uvedeme, až při zveřejnění odpovědi na hádanku. Děkujeme.

Žena, na jejíž fotografii z dětství se díváte, je z Pardubického kraje. Do politiky vstoupila, když jí bylo 31 let, protože byla nespokojená s děním kolem sebe. Nejlepším způsobem, jak to mohla změnit, pro ni byla vlastní kandidatura a prosazování změn. Volný čas tráví se svou rodinou, ráda cestuje a čte. Zajímá se o filozofii, psychologii a esoteriku. Je kromě jiného také držitelkou titulu Nadějná politička, získala ho v celostátní soutěži, kterou pořádá nezisková organizace Fórum 50 %, jež podporuje vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích. Tušíte už, o koho jde?

Hlasovat můžete v naší nevýherní anketě.