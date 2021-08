Jediný zástupce Pardubického kraje ve finále letošní ankety Strom roku. To je Zpívající lípa z Telecí na Svitavsku. Hlasovat můžete do 12. září.

Zpívající lípa je ve finále ankety Strom roku. | Foto: Nadace Partnerství / Lucie Mojžíšová

Do finále ankety Strom roku se probojovala sedm set let stará Zpívající lípa z obce Telecí na Svitavsku. V jubilejním 20. ročníku soutěže se lípa, pod kterou sedával Alois Jirásek, představí mezi dvanácti stromy s nejsilnějším příběhem v Česku. Podpořit své favority mohou lidé hlasem prostřednictvím dárcovské sms za třicet korun nebo přes web ankety. Výtěžek z hlasování Nadace Partnerství rozdělí ve formě grantu na výsadby a ošetření zeleně mezi komunity okolo finálových stromů. Hlasováním vás provede web www.stromroku.cz. O vítězi se rozhoduje do 12. září. Novinkou na uvedeném webu jsou letos tipy na výlety za stromy, které ocenění získaly za 19letou historii ankety.