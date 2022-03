Co zabalit do evakuačního zavazadla, základy první pomoci včetně zastavení masivního krvácení, výcvik sebeobrany, ochrana proti chemickým útokům či ukázka vojenské výzbroje a výstroje. Takto netradičně pojatý výukový den zažili žáci Základní školy Staňkova v Pardubicích, který jim připravili vojáci Krajského vojenského velitelství Pardubice s podporou 14. pluku logistické podpory, aby dětem zajímavou formou představili základní informace o armádě a obraně státu.

Hlavní myšlenkou projektu je seznámit děti s povinnostmi, které občanům České republiky vyplývají ve vztahu k obraně státu, ale také je připravit na situace, se kterými se mohou v životě setkat. Žáci získali základní informace, jak funguje Armáda České republiky, co je branná povinnost, proč je Česká republika součástí Severoatlantické aliance, co dokážou zbraně hromadného ničení nebo jak pomoci zraněnému kamarádovi.

VIDEO: Když chlapi tančí, medvěd vozí děti a kobyla obtěžuje pěkná děvčata

Na jednom z pěti připravených stanovišť se žáci dozvěděli informace, jak se zachovat při úniku jedovaté látky. Pro větší atraktivitu tohoto pracoviště si děti mohly kromě plynových masek také formou soutěže na čas vyzkoušet nasazení protichemického ochranného obleku. Při nácviku poskytování první pomoci a masáže srdce byli žáci upozorněni na správnou techniku provedení takové resuscitace a také si mohli na sobě vyzkoušet, jak bolí turniketové škrtidlo určené k zástavě masivního krvácení. Děti velmi ocenily, že jim praktickou ukázku předvedli dva zkušení vojáci, kteří neopomněli zdůraznit, že do takové situace se může v běžném životě dostat každý z nich, například při záchraně života svého kamaráda.

Velkou pozornost poutaly i zbraně a výstroj armády. Potlesk si vysloužili vojáci ze 14. pluku logistické podpory za ukázku bojového umění včetně sebeobrany. Jako figurantky jim posloužily třídní učitelky, na kterých vojáci ukázali situace, se kterými se může potkat každý občan. Žáci se mohli přesvědčit, že užití musada je efektivní i v obraně proti ozbrojenému útočníkovi. Na závěr si děti mohly prohlédnout nové vojenské terénní vozidlo. „Překvapilo mě, s jakým zaujetím děti prolezly Toyotu Hilux. Řekl bych, že vozidlo prošlo takovou malou zatěžkávací zkouškou“, dodal s úsměvem nadrotmistr Martin Plesl z Krajského vojenského velitelství Pardubice.

FOTOGALERIE: Tábor je připravený. Pojme čtyři sta uprchlíků z Ukrajiny

„Jsem ráda, že jsme mohli spoustu věcí nejen vidět, ale dokonce si je i prakticky vyzkoušet. Popovídat si s vojáky a slyšet i jejich životní příběhy bylo velmi zajímavé“, říká Viktorie, žákyně 6. třídy.

„Pro děti to byl zážitek“, hodnotí třídní učitelka jedné z tříd. „Děti byly nadšené. Mohly si vyzkoušet věci, ke kterým se běžně nedostanou. Jako učitelka velmi oceňuji, že vojáci děti doslova vtáhli do děje. Jedno ze vzdělávání probíhalo sledováním a prožíváním příběhu spolužáka, ze kterého vojáci udělali svého parťáka, který měl za úkol zachránit svého zraněného kamaráda. Naprosto nadšené byly děti z praktických ukázek musada a z možnosti prohlídky Toyoty Hilux. Do tohoto auta se vešla celá třída i s paní učitelkou! Všem vojákům moc děkujeme a věříme, že napřesrok si akci u nás rádi zopakují.“

Celý projekt nazvaný POKOS „Příprava občanů k obraně státu“ už běží několik let. Není zaměřen jen na situace spojené s ohrožením státu, ale také na řešení nevojenských krizových situací. Na brannou výchovu nebyl v minulosti brán velký ohled. Pro spoustu lidí je to přežitek. Doba kolem nás s sebou ale přináší různé změny, a není tak na škodu si některé věci neustále připomínat.

„Snažíme se nenásilnou formou předávat informace žákům základních a středních škol v souvislosti s brannou výchovou. Chceme také žáky prakticky připravit na situace, které je mohou v běžném životě potkat jako například jak ošetřit zlomeninu nebo zastavit krvácení. Z mého pohledu se k projektu prezentace POKOS na školách staví učitelé velice kladně, protože děti tak učí někdo, kdo má k problematice nejblíže“, upřesnil plukovník Petr Holý, ředitel Krajského vojenského velitelství Pardubice.

V Pardubickém kraji se Krajské vojenské velitelství Pardubice snaží zlepšit také fyzickou zdatnost dětí, a proto v tomto roce připravilo pro žáky 2. stupně základních škol branně – vědomostní soutěž, kde mohou rozvíjet nejen svoji mozkové buňky při řešení různých úkolů a šifer, ale i svoji zdatnost, odolnost vůči zátěži a spolupráci v týmu.

Tereza Kembická