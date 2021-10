Radim Hromádko, oblíbený učitel a fotograf z Poličky, zemřel v říjnu loňského roku. Bylo mu pouhých 54 let.

V sobotu, na závěr Mime festu, byla v Divadelním klubu Polička otevřena výstava fotografií Radima Hromádko, která potrvá do prosince 2021. Jejím organizátorem je Pontopolis a rodina Radima Hromádko.

V sobotu v Poličce skončil 10. ročník tradičního festivalu pantomimy. Mime fest 2021 nabídl vystoupení umělců z České republiky i zahraničí. Podívejte se do naší fotogalerie, co čekalo na diváky v Tylově domě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.