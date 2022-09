Ale již méně lidí ví, že se již asi 4 roky věnuje tvorbě lehaného skla. Dlouho měla myšlenku na tvorbu skla v hlavě, pak našla konečně cestu tvorby a teprve po více jak roce mohla navštívit seminář. Musela si na něj počkat. A také byl problém s umístěním pece.

Žádné začátky nejsou jednoduché, ale výsledkem jsou nyní úžasné skleněné originály. Všechno dělá s velkou vášní od počátku až do konce. Přivedla jí k tomu potřeba vytvářet krásné věci s trvalou hodnotou s dostupností pro širokou veřejnost. Sklo jí fascinovalo od začátku, jako nádherný a stále živý materiál.

Ale aby mohla začít tvořit, bylo nutné si nejprve osvojit spoustu odborných znalostí. Navštěvovala semináře, na kterých se učila technologii lehání a řezání skla, výroby forem. Ať to bylo chování skla při tavení, barvení a mnoho dalšího, včetně ovládání pece. Vše zvládla, protože výzvy jí dodávají energii pro práci.

A jak to vlastně všechno vzniká, než se zrodí například luxusní mísa?

Nejprve je zde nápad a návrh. Nakreslení tvaru, rozvrhnutí barev a také v neposlední řadě účel daného produktu. Dále si musí připravit formu ze žáruvzdorného materiálu. Vyřezat, vydlabat, obrousit a napreparovat separačním materiálem, aby se sklo do formy v peci nespeklo. Autorka také sama nakoupí tabulové sklo, které si řezákem rozřeže do požadovaných tvarů. Poté nanáší a míchá barvy dle návrhu. Pro zdokonalení a zušlechtění používá i drahé kovy, jako zlato a platina. A může se vypalovat. V peci na 860 °C vzniká to kouzlo.

Stále živý materiál má někdy i své plány. Proto je každý kus originál a nikdy nevzniknou dva stejné. A to je na tom to exkluzivní a výjimečné. Všechno dělá s maximálním nasazením a vášní, sobě vlastní.

Její výrobky dodávají každému interiéru jedinečnost. A nejen interiéru. Jiřina Tauchmanová se zabývá i tvořením trofejí. Například Sportovec regionu pro Deník, anebo ocenění krásy pro Miss Princess of the world.

Petra Glosová