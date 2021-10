Absolutní vítězkou 11. ročníku celonárodní soutěže Žena regionu se stala zdravotní sestra Michaela Sodomková z Pardubického kraje. Cenu si převzala na slavnostním galavečeru v Sala Terrena Valdštejnské zahrady Senátu Parlamentu ČR. Michaela je zkušenou zdravotní sestrou, pracuje na dětské chirurgii Pardubické nemocnice, ve volném čase je také lektorkou, choreografkou, zdravotnickou dobrovolnicí a hlavně člověkem, který celý svůj život zasvětil práci s dětmi a pro děti. Již 17 let vede v Hlinsku, kde žije, Pohybové studio Sluníčko, v hlineckém Středisku volného času Pohoda vede také divadlo, vaření a výtvarku, jezdí na tábory jako zdravotnice, je lektorkou v oblasti konceptu bazální stimulace miminek, přednáší na kurzech první pomoci pro pěstouny, poskytuje laktační poradenství.

Čtenářům Deníku může být povědomá. Je totiž rovněž držitelkou Ceny médií, která se uděluje v rámci ocenění Pardubického kraje. Získala ji za odvahu, rychlou reakci a záchranu života. V roce 2018 na jedné z akcí studia Sluníčko došlo ke kolapsu a zástavě srdce u tehdy 3,5letého chlapce. Michaela dítě na místě úspěšně resuscitovala. „Je to obrovský úspěch pro mě i všechny, kteří mě podporují a fandí mi. Potěšilo mě, kolik lidí se se mnou radovalo, právě proto, že jsem úplně obyčejná holka z Hlinska. Všem, kteří mi dali hlas, moc děkuji. Ti všichni vyhráli se mnou. Ten zážitek – když řekli moje jméno, nikdy nezapomenu. V Senátu mě doprovázel můj syn Petr, i on si celý večer užíval a do poslední chvíle, stejně jako já, nevěřil, že by cena mohla putovat do Hlinska,“ řekla Michaela Sodomková, pro kterou zůstává největší odměnou dětských smích a spokojenost a důvěra rodičů.

M. S.