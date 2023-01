Historií pardubické továrny vás provede webová výstava nazvaná Pravá pardubická Franckovka Východočeského muzea v Pardubicích, kterou najdete na www.vcm.cz. Vliv na rozšíření kávovin měla i Napoleonem vyhlášená kontinentální blokáda na počátku 19. století. Kvůli omezení dovozu zrnkové kávy ze zámoří se hledaly způsoby, jak si podobný nápoj opatřit z domácích zdrojů. V tomto odvětví prokázal své schopnosti i podnikatel německého původu Johann Heinrich Franck (1792–1867). Je to právě jméno zakladatele, které se otisklo do pojmenování celé společnosti (Heinrich Franck Söhne, Jindřicha Francka synové) a je základem i pro český název produktů pardubické továrny či pro továrnu samotnou: Franckovka. O firmu se později starali Franckovi potomci, podnik se z Německa rozšířil do dalších zemí.