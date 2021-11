Povídky Kolumbové lásky a Svět fantazie a poezie Přistřihování křídel. To jsou nové knihy Františka Matouška. Podívejte se, jak na tohoto renesančního člověka vzpomínají v Moravské Třebové.

František Matoušek. | Foto: archiv Jany Žouželkové

Nedělám, co se mi líbí, ale líbí se mi to, co dělám. Všechno co obohacuje,“ říkával moravskotřebovský rodák František Matoušek, který kromě vlastní profese učitele českého jazyka a literatury, historie a základů společenských věd, vynikal i jako novinář, kronikář, fotograf či sportovec a trenér a rovněž jako laureát Ceny města Moravská Třebová za rok 2017. V říjnu uplynuly tři roky od jeho úmrtí.