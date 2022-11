Probouzím se do mlhavého rána. Nemám taková rána rád. Jsou vlezlá a to mi vadí. Dělám snídani a teplou kávu. Kupodivu není zima. Některé jiné roky bylo i mrazivo. O to hůře budou výlov snášet ryby. Budou tlačeny do houfu a budou mít málo kyslíku. Čím větší teplo, tím méně kyslíku. Vyrážím k rybníku. Je ještě tma. Chci tam být mezi prvními. Jednak kvůli parkování, ale hlavně kvůli osvětlení.

Podívejte se na video z výlovu.

Zdroj: Jaroslav Černý

Všechny strojní mechanizmy potřebné k výlovu jsou již na místě a jsou osvětleny. Jedním reflektorem, ale jsou. Dorážím na místo. Všechno je, jak má být. Parkuji mezi prvními. Na hrázi se nachází pár nadšenců. I maminy s dětmi. Většinou mají mobily, ale i foťáky a zachycují atmosféru výlovu. Vytahuju stojánek. Osvětlené stroje není možné fotit z ruky. První snímky. Mlha je dost hustá a tak se nedá fotit z dálky. Rybník byl již několik dní předem pomalu odpouštěn. Na hladině jsou vidět hřbety plovoucích ryb. Rybáři, skoro až do pasu, jdou vodou a klacky bušíce do vodní hladiny ženou ryby před sebou. Na ryby čeká past. Pomalu do ní vplouvají. A pak rybáři zvedou konec sítě. Ryby jsou lapeny.

Stroje čerpají vodu a z výšky ji pouští na hladinu. Okysličují vodu. Na vodu se spouští loďky, do kterých naskakují rybáři majíce v rukou konce sítě. Kruh se pomalu zmenšuje. Začíná třídění ryb. Jako naprostý amatér poznávám hlavně kapry, sem tam štiku, lína a mnoho "plevelních" ryb. Ryby jsou tříděny podle druhu a jsou soustřeďovány do kádí. A mezitím se proplétají muži, ženy i děti se sítkami a nádobkami, do kterých si pro svoji potěchu loví plevelné ryby.

Po vytřídění se kapři odvážejí do "hladových sádek" (to je můj termín). Kde již nejsou krmeni, ale vyprazdňují se, než budou připraveni jít do prodeje. Mezi tím jsou připraveni prodejci, kteří prodávají odjinud přivezené ryby. Lidé na ně stojí dlouhé fronty. Ale jsou i stánky, kde již na ohni připravené ryby lze zakoupit a třeba i na místě konzumovat.

A čemu jsem se podivoval? Byly tam válce slámy. Nevím, zda náhodou nebo úmyslně dovezeny, ale byl to největší ráj pro děti. Skvělý nápad. Škoda, že nejsem z těch nejmladších. Třeba tam budou ještě příští den… Výlov se určitě podařil. Nebyl to asi vůbec rekordní, ale ryb bylo hodně. Tak máme naději, že rybáři se znovu pustí do práce, aby za rok byl znovu výlov. Přezouvám si zablácené boty a sedám do auta a jedu domů. K obědu budu mít kuřecí řízek s hranolky.

Jaroslav Černý