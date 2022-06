V lokalitách svého výskytu kvete od konce dubna do června. Vyžaduje sušší nehnojené alkalické půdy, vyrůstá v křovinných lemech lesů i na přilehlých loukách či na mýtinách a je chráněn zákonem. Záraza žlutá (Orobanche lutea) náleží do rodu nezelených rostlin záraza z čeledi zárazovité. Jelikož nemá chlorofyl, cizopasí na kořenech zástupců rodu tolice nebo některých druhů jetele a komonice, z nichž čerpá vodu a látky potřebné k růstu. Nejlépe se jí daří na slunných a suchých stanovištích. Celá rostlina, dorůstající v průměru do výše 30 cm, je plstnatě chlupatá, žlutavé barvy, má šupinovité listeny a květy uspořádané v klasech. Kvete od května do června a je řazena mezi ohrožené druhy.

Obě zmíněné rostliny se vyskytují v okolí Chrasti. Je nutné připomenout, že zásluhu na tom mají dobrovolníci a brigádníci, kteří provádějí pravidelnou údržbu stanovišť sečením a odstraňováním nežádoucích dřevin, jimiž by tato stanoviště jinak zarostla a zmíněné druhy by tak byly potlačeny až k zániku.

Hana Vincenciová