V pondělí 23. května 2022 dorazili za dětmi vojáci z Krajského vojenského velitelství Pardubice a 14. pluku logistické podpory. Díky jejich přítomnosti měly děti příležitost vyzkoušet si na vlastní kůži nejen ochranný chemický oblek včetně masky a rukavic, ale potěžkat si také výstroj a výzbroj vojáka v poli. Vzhledem k tomu, že součástí POKOS je i zdravotnická příprava, byla pro děti připravena praktická ukázka první pomoci, kde si samy děti mohly vyzkoušet jaké to je, dostat se do stresové situace a zachránit tak život například svému spolužákovi.

Neobvyklou součástí prezentace armády na škole byl voják aktivní zálohy pěší roty Krajského vojenského velitelství Pardubice, který dětem představil vojenské vozidlo Toyotu Hilux. Děti mohly zasednout za volant a prozkoumat vnitřek techniky. Chlapce zajímal motor, výkon a spotřeba vozidla, dívky pro změnu vnitřní vybavení a prostor pro osádku. Dále si s dětmi popovídal o tom, co ho vedlo k rozhodnutí stát se aktivním záložníkem. Vztah k historii a zkušenosti s vedením lidí v rámci skautského hnutí byly tou správnou motivací. Vojenský výcvik, který absolvuje pár dní v roce, nemá nic společného s tím, co jej běžně živí. Jsou to dva odlišné světy. Prozradil, že v civilu pracuje jako servisní technik a údržbář. Jeden z žáků mu položil zajímavý dotaz: „Kdyby můj táta chtěl vstoupit do aktivní zálohy, jak často by jezdil na cvičení a kolik by za to dostal?" „Byl jsem překvapen, že žáci druhého stupně vědí, co je voják v aktivní záloze a měly zájem dozvědět se co nejvíce. Je vidět, že některé děti nad tím vším, co se děje kolem nich, opravdu přemýšlí“, uvedl svobodník Hradil s tím, že je moc rád, že se mohl projektu POKOS na škole zúčastnit. Podporu výuky a přípravu dětí na krizové situace bere jako jednu ze svých povinností.

„Žákům z druhého stupně základní školy se snažíme prezentovat podrobněji vše, co by měli vědět o krizových stavech, armádě, branné povinnosti či aktivní záloze“, doplňuje kapitánka Kembická z Krajského vojenského velitelství Pardubice.

Dalším stanovištěm pro děti byla ukázka boje zblízka a základů sebeobrany, jejichž zvládnutí je klíčovým faktorem k tomu, abychom uměli bránit sebe sama. Vojáci pak společně s dětmi hovořili o všech aspektech, které do sebeobrany patří, ať už to je fyzická zdatnost, výdrž, odolnost těla nebo mysli, hbitost a další dovednosti.

„V rámci těchto projektových akcí mám možnost předat dětem řadu znalostí a dovedností týkajících se zejména zvýšení jejich bezpečnosti. Největší radost mám z toho, že předváděnou techniku boje zblízka proti ozbrojenému či neozbrojenému protivníkovi děti vnímají jako důležitou a užitečnou. Dá se říci, že je připravuji na situace, které se jim můžou přihodit i při cestě ze školy domů“, zhodnocuje tuto akci rotný Žák ze 14. pluku logistické podpory.

„Myslím si, že boj zblízka a ukázka vojenské výzbroje byly velmi motivačními prvky, které děti uchvátily natolik, že v nich začínám vidět už teď potencionální vojáky naší armády,“ zmínil s úsměvem na tváři v průběhu akce učitel Pekník, který se již zúčastnil školení POKOS pro pedagogy v Pardubickém kraji.

Tereza Kembická

Dopis žáka

V pondělí 23. 5. 2022 se nám místo vyučovacích hodin v rozvrhu objevilo slovo POKOS. Že nevíte, co to je? Nebojte, my také tápali. Ani bližší vysvětlení zkratky - Příprava občanů k obraně státu - moc nedopomohlo k představě… Internet sice napověděl, ale i tak jsme první povíkendové ráno s napětím čekali, co nás vlastně ve škole čeká. Přímo od profesionálních vojáků jsme se dozvěděli, jak funguje naše armáda, prakticky si vyzkoušeli první pomoc, v tělocvičně pak i včetně naší paní třídní učitelky Vlasty Holické Koskové základy sebeobrany. Po přesunu na školní hřiště jsme zjistili, že se naše třída vejde do Hiluxu (samozřejmě i s kufrem :) )… Zajímavé byly taktéž ukázky zbraní, překvapivá síla vojáků, kdy jeden z nich hravě vyzdvihl spolužačku, a vtipná závěrečná soutěž o to, kdo se co nejdříve oblékne do protichemického obleku. Úplnou tečkou byl vědomostní kvíz od pana učitele Čadílka. Takhle v klidu a bezpečí budovy naší ZŠ proběhl příjemný den. Jen doufám, že se takto budeme vídat pouze u osvětových akcí a ne v nějaké krizové situaci. Tobiáš Jan Říha, VI. A