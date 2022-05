Každé jaro máme snahu ochránit žáby a čolky, kteří na jaře táhnou k vodním plochám, kde se mohou spářit a naklást vajíčka. Pokud jejich cesty křižují silnice, mnoho jich zahyne pod koly projíždějících aut. Český svaz ochránců přírody mnoho let finančně i odborně podporuje aktivity dobrovolníků, kteří obojživelníky zachraňují, v programu Ochrana biodiverzity. V letošním roce se podařilo zabezpečit cesty obojživelníků na 18 lokalitách.

Ochránit obojživelníky na takovém kritickém úseku silnice není snadné. Je potřeba zvolit správné období, kdy se instalují podél silnic dočasné zábrany, které obojživelníky navedou na místa, kde se mohou bezpečně dostat na druhou stranu silnice. Tam, kde to takové místo není, se u zábran instalují lapací pasti, do kterých jsou obojživelníci zachytáváni a každý den pak přenášeni na druhou stranu komunikace. Je to náročná činnost na čas i lidi. Slunečné počasí ke konci března vytáhlo první obojživelníky na cesty, dubnové ochlazení migrující aktivity obojživelníků naopak zase zbrzdilo. Jarní tah tak je rozložen do delšího období. Práce dobrovolníků se neúměrně protahuje, někdy i na dobu až dvou měsíců. Jen pro představu náročnosti, v letošním roce se na 18 úsecích instalovaly zábrany o celkové délce téměř 9 km.

Při ochraně obojživelníků se sbírají i informace o průběhu tahu, počtu odchycených obojživelníků, případně i jejich pohlaví, které jsou pak cenné pro další plánování ochranářských aktivit.

Kritické úseky na Svitavsku

Silnice mezi Vranovou Lhotou a Kozovem (rozhraní Pardubického a Olomouckého kraje), ohrožené druhy: ropucha obecná, skokan hnědý, počet přejetých: stovky.

Silnice mezi obcemi Korouhev a Jedlová v blízkosti rybníka Peklo, ohrožené druhy: ropucha obecná, počet přejetých: desítky až stovky.

Svitavy – Lány. Ohrožené druhy: ropucha obecná, skokan hnědý, počet přejetých: stovky až tisíce.

Svojanov, Předměstí – od rozcestí směr Dolní Lhota podél rybníka Šindelky, ohrožené druhy: ropucha obecná, počet přejetých: desítky až stovky.

Silnice vedoucí z Hradce nad Svitavou do Banína - úsek pod lesním svahem v blízkosti 2 menších rybníčků na okraji obce u řeky Svitavy. Ochrana: záchranný transfér, foliové zábrany, podchod - ZO ČSOP Rybák Svitavy. Ohrožené druhy: čolek obecný, čolek velký, skokan hnědý, kuňka obecná, ropucha obecná, blatnice skvrnitá. Počet přejetých: do roku 2006 min. 300 jedinců, po záchranných akcích pouze kolem 50 jedinců.

Silnice mezi ocemi Slatina a Letovice. Při výjezdu z obce Slatina v mírném stoupání směrem ke křižovatce mimo obec, ochrana: žádná, ohrožené druhy: ropucha kuňka. Počet přejetých: desítky.

Seznam všech míst v Pardubickém kraji najdete zde

Text: Petr Styblo