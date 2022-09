Minulý víkend ožila sokolovna v Dolní Rovni trofejemi a vzpomínkami místních sokolů u příležitosti oslav 100 let TJ Sokol Roveň. Hned jak sokolové uklidili poháry a opustili své pomyslné značky, nastoupila další silná spolková garda z Rovně. Český svaz zahrádkářů připravil pravidelnou podzimní výstavu květin, ovoce a zeleniny. Jak můžete posoudit z přiložených obrázků, tito borci opět nezklamali! Nechte se inspirovat, a pokud jste tam ještě nebyli, neváhejte. Výstava běží až do pondělí a v rámci ní si můžete i některé ty zázraky a dary zakoupit.

Ing. Jaromír Pýcha, Dolní Roveň

Český zahrádkářský svaz Roveň zve na tradiční podzimní výstavu ovoce, zeleniny a květin. Výstava se uskuteční od 24. do 26. září v sokolovně v Dolní Rovni. V sobotu je otevřeno od 9 do 18 hodin, v neděli od 9 do 17 hodin a v pondělí od 9 do 12 hodin. Připraven je také prodej výpěstků, výrobků a zahrádkářských potřeb.