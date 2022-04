“Velikonoce slaví lidé od nepaměti a stále je také proměňují. V dobách hojnosti a moderního života, v dobách dobrých i zlých zůstávají hlavními symboly vejce, kraslice, pomlázka, mláďata, tradiční jídla, ale i veselé barvy a lidská pospolitost. Výstava vás seznámí s některými tradicemi velikonočního týdne, který trvá od květné neděle do červeného pondělí. U jednotlivých dnů se seznámíte s jejich zvyky a historií a s lidovým pokrmem. Těšit se můžete na dobrodružné, pohybové i výtvarné aktivity s nimi spojené,” uvádí kurátorka výstavy Mgr. Stanislava Cafourková.

FOTO: Svitavské náměstí zdobí vajíčka laděná do modré a žluté barvy

Pokud chcete trávit den spíše na sluníčku a pohybem, co takhle protáhnout nohy a vystoupat 192 schodů přímo do rodné světničky skladatele Bohuslava Martinů? Ta se nachází ve věži novogotického kostela sv. Jakuba a neskýtá pouze krásný výhled na město a okolní krajinu z výšky 36 metrů, ale zároveň je to místo, kde se roku 1890 narodil do již čtyřčlenné rodiny Ferdinanda Martinů malý Bohuslav. Celá rodina se musela dělit o prostor o velikosti dvacet pět metrů čtverečních, a to po dvanáct let, kdy dobrosrdečný tatínek chránil město coby pověžný před požárem.

Nemáte rádi schody? Vyražte na prohlídku městských hradeb, které jsou jedny z nejzachovalejších ve střední Evropě. Hradební zeď má úctyhodnou šířku 2 až 2, 25 metru, je až 8 metrů vysoká, zpevněná 19 půlválcovými do města otevřenými baštami. Hradby jsou dodnes zachovány a v délce 1220 metrů obepínají celé historické jádro města. Rozhodně stojí za vidění!

A pokud stále nebudete unaveni a budete mít chuť dozvědět se více, můžete v muzeu navštívit stále expozice.

V expozici věnované historii města Poličky si vyzkoušíte tíhu brnění nebo si obléknete historické kostýmy. Vystřelíte z laserové pušky nebo zkusíte odměřit loket plátna. Kolik skláren bylo v našem okolí a kolik jich je stále funkčních? Jak se nabírá sklovina a jak vypadá skleněná mucholapka? To a mnohem více se dozvíte v expozici Sklářství na Horácku.

Závěrem můžete nahlédnout do Barevného světa Bohuslava Martinů a zjistit více o životě našeho nejslavnějšího rodáka, světově uznávaného hudebního skladatele Bohuslava Martinů.

