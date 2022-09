Léto končí, tak to musí být. Ke slovu se pomalu hlásí šedivý mlhavý podzim, avšak i ten přinese mnoho přírodních krás. Přesto prožité příjemné chvíle velí oživit vzpomínky patřičným rozloučením. Rodinné centrum Srdíčko v Ústí nad Orlicí tak na rozloučenou připravilo tradiční 12. ročník stanování tatínků s dětmi. Od 2. do 4. září hluboké údolí Divoké Orlice poblíž vrchu Chlumu u Litic nad Orlicí přizdobilo 6 stanů s jedním přístřeškem, které se na tři dny staly domovem šesti tatínků a dvanácti dětí od 6 do 14 let. Dobrodružství přidala příroda sama. Mlhou zastřená rána, program her, vaření na kotlíku a navíc noční teplota 5°C, která se nepříjemně vtírala do spacích pytlů. Poněkud krutý trénink na nadcházející zimu, ale kupodivu probuzení tatínkové byli sami. Děti již s ranním rozbřeskem stavěly u řeky hráze.