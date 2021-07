Je z Bystrého u Poličky, říká si Maxijedlík a láme po celé republice rekordy v rychlém pojídání téměř čehokoliv. To je Jaroslav Němec. O víkendu si připsal další rekord, a to v pojídání halušek - Haluškový King Bezděkov 2021. Stalo se tak na akci Ovčácký den v Bezděkově u Úsova. Za fotografie děkujeme Petru Knižátkovi.

Zatím poslední vítězství - Haluškový King Bezděkov 2021. | Foto: Petr Knižátek

K jídlu a gastronomii mám blízko. Vyučil jsem se kuchařem. Věděl jsem o sobě, že toho dokážu rychle a hodně sníst a chtěl jsem to někde zkusit. Před 16 lety bylo u nás ve Svitavách předkolo Vizovického trnkobraní, tam mě kamarádi vyhecovali na soutěž v pojídání knedlíků. Soutěž jsem vyhrál a postoupil tak do finále. Začátky byly těžké, ale postupem času jsem se vypracoval. Například za rok 2019 mám 46 vyhraných soutěží. Na soutěže se nijak nechystám, ani netrénuji. Zkoušel jsem třeba vypít 5 litrů vody za pár minut, abych si roztáhl žaludek, ale to už nedělám.