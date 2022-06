Popis trati - muži

Roztažení 2 proudů „B“, hammerbox – 40 úderů nahoru a 40 úderů kladivem dolů (10 kg), přenesení dvou 20kg barelů, transport figuríny, 4x překulení pneumatiky, smotání hadice 2x B a uložení hadice do boxu, 4x překulení pneumatiky, překonání 2 m bariéry, vytažení 20 kg závaží do 1. NP, běh do cíle.