Jak si tak brouzdám internetem, vidím: vstup zdarma. To je něco pro mě. Každý první čtvrtek v měsíci vstup zdarma na Veselém Kopci. Dne 4. 8. 2022 jsem tedy vyrazil. Venku hic, ale zdarma je zdarma. Jedu tam, i kdybych měl padnout. A když zdarma, tak jsem zaparkoval v malebné vesničce, mimo placené parkoviště. Podle šipky s textem "pro pěší" jsem se vydal do cíle cesty. A náhle, co nevidím, vlastně vidím… malebná hospůdka U kováře Matěje. Tak tam směřuju. Jak jsem psal, vedro jako na Sahaře a usměvavá dívčí obsluha. Dám kafíčko a protože je hic, tak i kofolu. Dodržuju pitný režim. Na dětské hřiště s dřevěnými koníky jsem nešel. Přeci jen jsem trochu starší a je hic. Po tomto neočekávaném, ale příjemném zpestření vyrážím k předem plánovanému cíli.