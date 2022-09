FOTO: Houbařům začaly žně. Také už plníte košíky? Pošlete nám fotografie!

Češi jsou národem houbařů. To je všeobecně známý fakt. Zatím ale moc příležitostí naplnit košíky hříbky, bedlami, holubinkami či kozáky nebylo. Lesům chyběla vláha. To se ale nyní alespoň trochu změnilo a návštěvníci lesů se konečně nevracejí domů s prázdnou. Podívejte se na snímky našich čtenářů - houbařů. Někteří dokonce chodí do lesa s nůší!

Houby rostou! | Foto: Josef Vlášek

"Tak jsme se dočkali, i když je stále docela sucho a vůbec jsem nevěřil, že to přijde, začala konečně pořádná hřibová vlna," napsal nám do redakce zkušený houbař Josef Vlášek z Náchoda a doplnil: "Šli jsme s dětmi do lesa ve tři hodiny odpoledne a koš hřibů je na světě. Nadšení bylo veliké, jak u syna Josífka, tak u mě. V následujících dnech nás čekají opravdové houbové žně." Prozradil také, že cílem byly lesy v okolí České Čermné. V Krkonoších si prý na větší množství hub ještě musíme počkat. Pokud i vy rádi houbaříte, pochlubte se s úlovky! Fotografie můžete posílat prostřednictvím webového formuláře v rubrice Čtenář reportér. Budeme rádi, když připojíte i pár vět a třeba i rad, v jakých lesích teď houby rozhodně rostou a jak je nejlépe zpracovat. Můžete připojit i oblíbený recept na houbový pokrm či zavařeninu a inspirovat ostatní čtenáře. Děkujeme a těšíme se.