Z mobilní bubliny do kolektivu

„Je stále těžší dnešní děti zaujmout, technicky jsou často mnohem dál, než my dospělí. Komunikují často s pomocí různých mobilních aplikací a ztrácí přirozené schopnosti povídat si, když se potkají. U nás na táboře se dostanou ze své mobilní bubliny do kolektivu lidí. Zde se učí, jak reagovat v krizových situacích a jak si poradit ve volné přírodě. Děti tady zažívají dosud nepoznaná dobrodružství. Zapomínají žít s přírodou a nemají návyky, jaké měli jejich rodiče zcela automaticky. Je to pro mnohé takový restart a návrat ke kořenům v naší přetechnizované době,“ říká Vácha. Tábory organizuje nejen pro mladé hasiče, ale během let k nim přibyly i děti z celé republiky, které se každoročně opět hlásí na další turnusy. „Nejvíce je samozřejmě baví stezka odvahy, noční přepad, kruhová obrana tábora nebo boj o záchranu táborové vlajky. Děti se zde učí žít ve velkém kolektivu, jak pomoci jeden druhému a celou řadu praktických a užitečných dovedností, které zužitkují i v běžném životě. To, že se nám děti vracejí, je pro nás to největší ocenění,“ doplňuje. Na závěr dodává, že téma toho letošního tábora bylo „Zaklínač“ a vše bylo zaměřeno především na pobyt dětí v přírodě a soběstačnosti v ní.

Vojáci děti učí základům přežití i jak posílit fyzičku

Vojáci ze 14. pluku logistické podpory každoročně během prázdnin navštíví několik dětských táborů. Jejich cílem není jenom dětem zpestřit program, ale také je seznámit s armádou a ukázat jim zajímavosti každodenní služby profesionálních vojáků. Největší zájem je vždy o ukázky vojenské techniky, výstroje a výzbroje vojáků. S nadšením se mladí táborníci učí jak rozdělat oheň pomocí křesadla i základům vojenského lezení. Mohou si také prověřit své znalosti v různých kvízech s vojenskou tématikou. Osobně si vyzkouší, jak si správně nasadit ochrannou masku a obléknout jednorázovou pláštěnku nebo si prohlédnou, jak vypadá celodenní bojová dávka potravy vojáka, takzvané „BÉDÉPÉČKO“.

Helena Řebíčková