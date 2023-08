V pátek 11. srpna v podvečer jsme se od knihovny vydali na naši oblíbenou večerní procházku s pověstmi naší vesnice. A kdo si to vlastně k nám z historie odskočil a přišel nás pozdravit v šeru letního večera?

Cyril a Metoděj, čerti a další. To byly Jaroměřické oživlé pověsti | Foto: Jan Hlaváč

Cyril a Metoděj, Franta ze Žlíbku, čerti Kadrmani, František Michal Šubíř z Chobyně s manželkou Konstancií, biskup Zdík, ohnivák s hanáckým formanem a jeho manželkou, Bešterenec na koni a také Jan Blahoslav Bílský z Kaříšova s manželkou.

Od knihovny jsme vyrazili na Kalvárii k Šubířům, kteří nás mile pozdravili a pohostili a už potmě jsme se poté vraceli ke knihovně, kde byl biskup Zdík přepaden, ale uf, dobře to nakonec dopadlo.

Poté jsme se vydali na zámek za Bílskými a cestou jsme potkali ohniváka, který zrovna doprovodil hanáckého formana z Budapešti domů a čekal na jeho poděkování za tuto službu. Děkovat je třeba, ano, ano…protože rozházet si to s ohnivákem, no to bych teda nechtěla. U zámku se nám zjevil bývalý zlý pán tohoto zámku-Bešterenec na koni, no je velké štěstí, že už tam nebydlí.

Pan Jan Blahoslav Bílský z Kaříšova s manželkou Kateřinou, kteří mají zásluhy na přestavbě na dnešní krásný renesanční zámeček, nás se svojí rodinou a doprovodem mile přivítali písničkou.

Na rozloučenou zaplály ohně od skupiny GONFANON při ohnivé show a paní starostka všechny pozdravila a pozvala na slavnostní uvedení nové knihy, které bude o pouťovém víkendu v sobotu 16. září v Centru života a podnikání čp. 200.

Děkujeme našemu průvodci Michalu Schusterovi za poutavý výklad, skupině Gonfanon a dalším obětavým jaroměřickým dobrovolníkům za herecké výkony. Děkujeme skupině Kytarovka Jaroměřice za hudební doprovod.

Velké díky patří obci Jaroměřice, že tuto akci tradičně podporuje, dále ženám ze SPOZ za pomoc při organizaci a firmě S-CART za svítící náramky pro děti. Také děkujeme Janu Hlaváčovi za poskytnutí fotografií. Věříme, že se vám tato akce líbí a díky tomu naše pověsti stále „žijí“ a nejsou zapomenuty. Snad se na této akci sejdeme zas v příštím létě.

Danka Machálková