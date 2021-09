Sobotní Běhodějovo odpoledne v Poličce nemělo chybu… počasí jako objednané, vše skvěle připraveno, výtečná atmosféra, úsměv, kam se podíváš, každý si přišel na své, ať už to byl sportovní výkon či pohodová zábava a hry, také z dobrot na zub bylo opravdu z čeho vybírat. Program akce nabízel i klidnou procházku s duchovním zamyšlením. Zkrátka parádní, vydařená akce. A to díky Vám všem, kteří jste se sešli v chovatelském areálu "Pod pivovarem" v Poličce na již tradičním charitním Běhu Jarmila Běhoděje. Výtežek dnešní dobročinné, benefiční akce věnujeme na zajištění hipoterapie pro klienty AC dílen a Denního stacionáře naší Oblastní charity Polička.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.