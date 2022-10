Kapela Alžběta znovu vznikla v polovině roku 2011. Hraje vlastní autorské skladby. Má za sebou spousty vystoupení po celé ČR. Alžbětu jste mohli slyšet i na známých festivalech. Mimo jiné zahrála i na Masters of Rock ve Vizovicích, Rock of Legends v Hořicích, či na největším rockovém Majálesu Zubří Země v Bystřici nad Pernštejnem. Z železnou pravidelností co dva roky křtí v druhé polovině srpna v Újezdu u Přelouče nová CD. Zpověď (2013), Kopí osudu (2015), Zastavte Kolotoč (2017), Duše ztracených (2019). V roce 2021 vyšlo naše nejnovější album Pavučina. Rok 2022 je ve znamení pokřtění prvního CD Best Of!