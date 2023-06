Techno, house music, electro, rap a pop. Okolí rybníku Rosnička u Svitav se v od pátku 30. června do neděle 2. července promění v přehlídku současné elektronické hudby. Na 12. ročníku festivalu vystoupí celkem 30 hudebních skupin.

Festival Rosnička láká k malebnému rybníku na umělce z Itálie nebo Litvy | Foto: Petr Horák

Do Svitav zavítají kromě českých také umělci z Itálie, Německa, Rakouska, Litvy, Velké Británie a Slovenka, jako jsou například Younger Than Me, Rhyw, Fraxinus, a Dramas. Pořadatel festivalu Petr Horák doporučuje především slovenský Waterbased a zpěváka z Brna, jehož umělecké jméno je Kistenn.

Vloni se festivalu zúčastnilo bezmála 800 lidí z celé České republiky a v posledních letech také ze zahraničí. Festival v roce 2019 navštívila například Kateřina Houdková z Poličky, která hodnotí pozitivně kromě celého festivalu také nabídku vegetariánského jídla. „Když se řekne Rosnička, tak se mi jako první vždy vybaví především areál v přírodě u vody, to člověk ocení zejména v odpoledních vedrech,“ dodala Houdková, která zvažuje letošní účast.

Jednotlivá vystoupení jsou rozdělena mezi dvě pódia. Větší koncerty si budou moct fanoušci poslechnout na Rosnička.main stage, naopak taneční hudbě je věnovaný beduínský stan.

Vzhledem k tomu, že festival trvá tři dny, mohou návštěvníci přespat ve vymezeném stanovém městečku u rybníka. Za jeden stan tak nocležníci zaplatí 200 korun.

Vstupenky na festival lze zakoupit online nebo přímo na místě. „Týden před festivalem se prodá nejvíce vstupenek. Lidé čekají na poslední chvíli a zaplatí tak za vstupenku více peněz než v předprodeji,“ řekl Petr Horák. Dodal však, že volných vstupenek je stále dostatek. Kompletní program třídenní akce a více informací o festivalu najdete na stránkách www.festivalrosnicka.cz.

Kristýna Sauerová