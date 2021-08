Fantom se zjeví na zámku v Litomyšli. Přinese muzikálové hity

Diváci se mohou těšit na The Music Of The Night, jednu z ústředních písní muzikálu Fantom opery, a hity z muzikálů Dracula, Sunset Boulevard nebo West Side Story.

Z minulého vystoupení... | Foto: West Media Group s.r.o.