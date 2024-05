Dobrovolníkem může být každý, komu záleží na druhých, chce pomáhat, předávat své zkušenosti a být prospěšný. Zároveň má nadšení, touží zažít něco nového i zlepšovat svoje dovednosti. To je i případ studentky Karolíny Otavové, která dochází do Domu s pečovatelskou službou Penzion Polička za Hanou Dobiášovou.

Dobrovolnictví podle studentky Karolíny Otavové: Čas, který má smysl sdílet | Foto: Pardubický kraj

„Dobrovolnictví se věnuji, protože si myslím, že má i svůj hlubší smysl. Z mého pohledu se rozhodně nejedná o promarněný čas. Jde o čas, o který se mohu podělit s někým, kdo to uvítá a vřele mi ho opětuje,“ konstatovala Karolína Otavová. „Momentálně se věnuji paní Haničce. Je krásné vidět, jak se na každé naše setkání těší a jak ji vykouzlí úsměv na tváři,“ uvedla mladá dobrovolnice.

„Myslím si, že u nás, v České republice, jsou senioři tak trochu opomíjeni. Ale málokdo si uvědomuje, že i oni potřebují pohlazení, péči a lásku. Právě to se snažím na každém našem setkání předávat,“ sdělila Karolína Otavová. „S paní Haničkou se vídáme již pár měsíců. I za poměrně krátkou dobu jsme si k sobě už stihly vytvořit opravdu výjimečný vztah plný upřímnosti, vlídnosti a radosti,“ podotkla mladá dobrovolnice. „Paní Hanička se pro mě stala součástí mé rodiny,“ dodala sympatická studentka.

FOTO: V Telecím slavnostně otevřeli zahradu u školky

„Určitě bych všem vřele doporučovala, aby se do dobrovolnictví pustili. Pokud někdo ještě stále váhá, ať na to zkusí nahlédnout také z druhé strany,“ pokračovala Karolína Otavová. „Až jednou budete staří i vy, myslím, že rádi přijmete do svého domu nějakou čistou a mladou dobrovolnickou duši, která vám váš život zpestří a obohatí o nějaký ten úsměv,“ doplnila studentka.

„Je to již dva roky, kdy se mě sociální pracovnice Irena Smolková zeptala, jestli bychom s manželem měli zájem o spolupráci s dobrovolnicí, studentkou zdravotní školy. Od té doby je náš život o mnoho bohatší,“ ujistila Hana Dobiášová.

Víkendové tipy na Svitavsku: Do Pohádkového lesa, na hokej nebo na country

„Poznali jsme slečnu Karolínu jako vstřícnou, přátelskou a aktivní duši, která se snaží nejen výborně studovat, ale také se zajímat o všechno, co život přináší,“ vyjádřila se klientka domu s pečovatelskou službou.

„Jsme moc rádi, že jsme poznali člověka s názory mladé generace. Díky slečně Karolínce se dozvídáme mnoho poznatků o medicíně, která ji moc zajímá. Stali se z nás přátelé a těšíme se na každé setkání s ní. Přáli bychom všem seniorům, aby měli takové štěstí jako my, a tak byli obohaceni o krásný mezilidský vztah,“ svěřila se Hana Dobiášová.

„Pevně věříme, že i tento příběh by mohl být motivací pro další případné zájemce o dobrovolnictví,“ řekla koordinátorka Dobrovolnického centra Oblastní charity Polička Jana Poliačiková.

FOTO: Vedení města Svitavy si připomnělo konec druhé světové války

Dobrovolnické centrum Oblastní charity Polička se zaměřuje na dobrovolnickou činnost, která se věnuje pomoci lidem v tíživé sociální situaci, těm, kteří mají zdravotní hendikep či seniorům. „Ale také pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase nebo při pořádání kulturních či sbírkových charitativních akcí,“ dodala Jana Poliačiková.

„Vyhledáváme a připravujeme budoucí dobrovolníky pro dobrovolnou činnost v Oblastní charitě Polička, koordinujeme dobrovolnické aktivity a pořádáme různé akce pro svoje klienty a pro širokou veřejnost,“ doplnila koordinátorka Dobrovolnického centra Oblastní charity Polička.

Bližší informace je možné najít na této adrese.

„Pardubický kraj podporuje dobrovolnictví dlouhodobě. Mám velkou radost z toho, že se ho daří v našem regionu dobře rozvíjet. Dík za to patří všem neziskovým organizacím, které dobrovolníkům vytvářejí potřebné zázemí pro jejich činnosti,“ poznamenal radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

„Jsme si moc dobře vědomi toho, že bez dobrovolníků by spousta prospěšných aktivit vůbec nebyla možná. Je skvělé, že stále ještě existují lidé, kteří mají srdce na dlani a jsou ochotni nezištně pomáhat druhým,“ uzavřel Pavel Šotola.