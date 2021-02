A na co se můžete v televizním pořadu těšit? Kromě skutečných příběhů ze zásahů jednotek sborů dobrovolných hasičů i příběhů ze života hasičských sborů se můžete těšit na jedno z mála hudebních vystoupení loňského roku, v jehož průběhu vystoupí patronka Ankety Ilona Csákova společně s Bárou Basikovou, Monikou Absolonovou, 4Tenory a skupinou Kamelot.

O anketě Dobrovolní hasiči roku 2020

V důsledku koronavirové situace se nemohla uskutečnit celá řada pravidelných akcí a soutěží pořádaných právě dobrovolnými hasiči, kteří se do boje s koronavirem zapojili od prvních dnů v rámci celé České republiky. I přes tuto nepřízeň osudu se pořadatelům ankety Dobrovolní hasiči roku podařilo uspořádat desátý ročník Ankety a ocenit tak finalisty za jejich zásahy na dopravních nehodách, požárech, záchraně lidských životů a majetku. Sbory svá ocenění obdržely za pomoc v boji s šířením nákazy, ale také za práci s dětmi a preventivní výchovu ve svém okolí.

Vyhlášení ankety a udělené ocenění dobrovolným hasičům je důstojným poděkováním za jejich obětavý aktivní přístup, profesionalitu při zásahu a preventivní a výchovnou činnost. „Velmi si vážíme nasazení hasičů obzvlášť v této mimořádné době. Často jsou to právě dobrovolní hasiči, kteří jsou v první linii v boji proti koronaviru a pomáhají tam, kde je to nejvíce potřeba. Jsme hrdí na to, že stojíme jako partner Ankety už 10 let po jejich boku a jsme velmi rádi, že můžeme tímto způsobem ocenit jejich obětavou práci,“ řekl Pavel Káčer, zástupce generálního partnera ankety, společnosti GasNet.

Jedním z cílů ankety je posílit veřejné povědomí o nenahraditelnosti 360 tisíců aktivních členů dobrovolných hasičů v rámci integrovaného záchranného systému. Díky regionální působnosti to jsou právě oni, kdo přijíždí jako první a řeší prvotní zákroky při požárech, dopravních nehodách nebo povodních. „Paleta příběhů, při kterých zástupci hasičských sborů a jednotek hrají svou nepostradatelnou roli, je opravdu rozmanitá. Při požárech, nehodách a jiných nešťastných událostech, při výchově a aktivním vyžití dětí a mládeže, při akcích pro místní komunity nebo také při zajištění bezpečné a spolehlivé přepravy zemního plynu. V Anketě vyzdvihujeme některé z nich. Skrze ně však vyjadřujeme uznání všem,“ řekl Radek Benčík, jednatel společnosti NET4GAS a člen odborné poroty.

Jiří Bezděk, prezident spolku Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku