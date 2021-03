Drobní pěvci, kteří na zimu neodlétají do teplejších krajin, se musí ohánět, aby během dne sehnali dostatek potravy a přežili mrazivou noc. S tím jim můžeme hravě pomoci. Odměnou nám bude příjemný pohled na rozmanitost ptačích tvarů a barev, které můžou směle soupeřit s jejich příbuznými žijícími v tropických oblastech.

Vše začíná výběrem krmítka, kterých je na našem trhu nepřeberné množství a z různých materiálů. Vybíráme vždy takové, které je opatřeno stříškou. Vhodná jsou také krmítka samonásypná. Ať si již vybereme jakékoliv, umístíme ho na přehledné místo, odkud budou mít ptáci přehled o případných predátorech – čili ve větší vzdálenosti od keřů nebo stromů, nejlépe ve výšce od 1,5 metru nad zemí. Krmítko musíme také pravidelně čistit od zbytků potravy, aby nedocházelo k přenosu nemocí. V případě, že zpozorujeme nemocného ptáka, přerušíme krmení, krmítko vyčistíme a necháme několik dní vyschnout. Nemocný pták je obvykle apatický a rozčepýřený. Opeřeným sousedům můžeme přilepšit do zobáčku širokým spektrem laskomin. Mnoho druhů nepohrdne slunečnicí, která je důležitým zdrojem tuků. Mezi další oblíbené ptačí pochoutky patří ovesné vločky, pšenice, mák, sekané ořechy a pochopitelně také všem dobře známé lojové koule či bloky. Dnes se dají pořídit i lojové koule bez síťky obohacené hmyzem, které jsou pro ptáky neodolatelné. Ptáky můžeme pohostit i jablky, jeřabinami nebo hrozinkami.

Vždy mějme na paměti, že krmivo, které našim sousedům předkládáme, nesmí být plesnivé či žluklé. Do krmítka v žádném případě nepatří zbytky našich pokrmů či pečivo, které může v případě vyschnutí ptákům poranit jícen a také obsahuje sůl, která je pro ptáky jedovatá. Ptáky přikrmujeme ideálně od listopadu do března. Není důležité množství krmiva, které podáváme, ale pravidelnost. Aby ptáci přežili mrazivé noci, vyhledávají zdroje potravy v odpoledních hodinách. V případě, že bude naše jindy plné krmítko prázdné, budou muset ptáci sehnat potravu jinde a ne vždy se jim to musí povést.

Více informací a tipů pro přikrmování ptáků, včetně pomůcek k určování jednotlivých druhů můžeme nalézt na stránkách České společnosti ornitologické.

Roman Hellinger, Zelený dům Chrudim, z.s.