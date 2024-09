Kuchař/ka NABÍZÍME: PP na dobu určitou, po roce převedení na dobu neurčitou, 25 dní dovolené, sick days, příjemný kolektiv, dotovaná strava, mzda připsána na účet každého 5. dne v měsíci, dlouhodobý pracovní poměr Po-pá 5:45-14:15 hod - mzda 35.000,- Kč v hrubé mzdě + čtvrtletní odměny Směnný režim 37,5 hod. týdně / turnus : ráno od 7:00 do 19:00 hod, noční od 19:00 do 7:00 hod., volno, ráno od 7:00 do 19: hod, noční od 19:00 do 7:00 hod., volno, volno, volno/ mzda 41.000,- Kč v hrubé mzdě + čtvrtletní prémie. U obou režimů je dodržována pracovní doba, nevznikají žádné přesčasy. Lze si plánovat dovolenou i několik měsíců dopředu. KONTAKT: osobně - PO-PÁ 6.00-14.00 hod - domluvit schůzku předem, telefonicky - Po-Pá kdykoliv, e-mailem 35 000 Kč

