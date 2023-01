V sobotu 4. února 2023 přijede do Pardubic sešívaná Slavie. Stavba nového fotbalového stadionu konečně finišuje. Osvětlení (třeba ještě seřídit), vytápěný trávník (snad někdy napadne sníh, nebo bude silný holomráz), nová tribuna a optimistické omezující prvky … myslím si, že se architekti mohli více inspirovat pavilony slonů, nosorožců nebo divokých šelem. Protože až přijedou tvrdá jádra vybraných fotbalových týmů, bude co opravovat. Bohužel jsem nenašel označení pro hostující fanoušky, ale snad do té doby bude klec pro divokou zvěř postavena. Dojem mi trochu kazí neudržovaná historická památka Brána borců. Měla se zbourat. Pokud si pamatuju, tak byla použita akorát pro dojezd při Závodu míru. Měla se zbourat spolu s cyklistickým oválem. Stadionek se líbí, nakonec - co je nové, to je hezké. Polemika nad prázdnými rohy mezi diváky mě nebere. Zatím bude dobré, pokud se nesestoupí. Jaroslav Černý, Pardubice

FOTOGALERIE: Není koníček jako koníček. Někdo to rád sladké

Sportu zdar, fotbalu zvlášť

Tak už se to blíží! 29. 1. 2023 nastoupí FK Pardubice k prvnímu zápasu fotbalového jara v Liberci. Týden poté přijede do Pardubic soupeř z nejsilnějších. SK Slavia Praha. 11. ledna jsem se zastavil na nově dokončovaném stadionu, který konečně borcům z města perníku poskytne domácí prostředí. Dokončovací práce jsou v plném proudu, 4. 2. 2023 bude určitě vše, jak má být. Hráči, funkcionáři i my diváci jsme moc rádi, že po letech dohadování stojí v Pardubicích konečně fotbalový stadion, na kterém se může nejvyšší soutěž hrát, že tam nevyrostlo třeba další obchodní centrum. Stadion ponese jméno Arnošta Košťála, což mj. těší i nás Roveňáky. Neodpustím si však jednu poznámku… Škoda, že to není skutečná fotbalová aréna (jako bude třeba v Hradci), škoda, že nemá alespoň kapacitu hlediště jako sousední zimák, to je alespoň těch 10 tisíc míst. A pokud jde o název, klidně by sedělo původní pojmenování Letní stadion, vždyť je z mnoha stran průvanu otevřený, což už se jen tak nevidí. Vím, protiargument je známý, že vše se dá následně dodělat. Jasně, ale bude to pak mnohonásobně dražší. No nic, když se do hlediště nedostaneme, můžeme to sledovat na placeném televizním kanálu, tak jak jsme byli nyní po dva roky zvyklí běžně. Aby můj komentář nevyzněl úplně negativně, jsem samozřejmě rád, že stojí alespoň to, co stojí. Vážení přátelé, sportu zdar, fotbalu zvlášť a někdy na prvoligovou viděnou v Pardubicích! Jaromír Pýcha, Dolní Roveň

KVÍZ: Co znamená únor bílý a kam si v březnu vlezem? Znáte lidové pranostiky?