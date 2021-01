My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám… Farní charita Litomyšl představuje výtvory litomyšlských školáků, kteří se zapojili do soutěže o nejhezčí tříkrálovou tašku Litomyšle. Na všechny čeká jako odměna lego.

No, nejsou to malí umělci? Co taška, to originál.

Dovolujeme si připomenout, že Tříkrálová sbírka se letos přesunula do online prostoru (www.trikralovasbírka.cz) a bude výjimečně trvat až do 24. ledna. Při zadání PSČ 57001 půjde Váš příspěvek přímo na Farní charitu Litomyšl.

Pokud chcete v Litomyšli přispět do pokladniček jsou k dispozici do 22. ledna na těchto místech:

DROGERIE NOVÁČEK - Smetanovo nám. 48

VEČERKA KASAL - Smetanovo nám. 111

SUPERMARKET KUBÍK - Smetanovo nám. 70

POTRAVINY KUBÍK - 17. listopadu

Obchůdek zdravé výživy - Jana Houdková, Litomyšl - Smetanovo nám. 87

BIOKRÁMEK - Smetanovo nám. 79

OÁZA ZDRAVÍ - Havlíčkova 441

Knihkupectví a antikvariát Paseka - Smetanovo nám. 127

BOBO CAFE - Vodní valy 162

CHOCCO CAFFÉ - Smetanovo nám. 117

LÉKÁRNA NA ŠPITÁLKU - Toulovcovo nám. 512

Lékárna U Slunce - Smetanovo nám. 20

Lékárna U anděla Strážce - Smetanovo nám. 122

Informační centrum Litomyšl - Smetanovo nám. 72

RESPITNÍ PÉČE JINDRA - Dukelská 750 (po-pá 8-15)

FARNÍ CHARITA LITOMYŠL - LIDOVÝ DŮM - Bělidla 392 (po-pá 8-15)

PODATELNA MĚSTSKÉHO ÚŘADU - Bří Šťastných 1000

Římskokatolická farnost proboštství Litomyšl - Šantovo nám. 183

Pozvání Husova sboru v Litomyšli - Toulovcovo nám. 156

Nový kostel v Litomyšli - Moravská 1222

Děkujeme.

Farní charita Litomyšl