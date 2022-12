Jediné designové trhy se svěží autorskou módou, originálními šperky, bio kosmetikou, papírenským zbožím, hračkami a delikatesami od českých a slovenských tvůrců, které se konají po celé České republice – to je MINT Market. V neděli 18. prosince se vrací už pošesté do Litomyšle. Těšit se můžete na pečlivě vybrané české a slovenské tvůrce, kteří své výrobky představí v bývalé budově zámeckého pivovaru. Vychutnat si pohodovou vánoční atmosféru a nakoupit originální dárky přímo od jejich autorů budete moct v neděli od 10:00 do 17:00. Vstup je zdarma. MINT Market se navíc spojil s krásnou akcí Andělský advent, který pro návštěvníky chystá tematický doprovodný program pro děti i dospělé.