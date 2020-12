Speciální zvýhodněné Taxíky Maxíky vyjedou do ulic dalších tří měst. Seniory a handicapované budou od Nového roku vozit také v Čáslavi, Orlové a Ústí nad Labem. Projekt sociální taxislužby je výsledkem spolupráce Nadace Charty 77 (Konto Bariéry a SenSen) a lékárenské sítě Dr.Max. Slavnostní předání Taxíků Maxíků novým provozovatelům se uskutečnilo tradičně v adventním čase, 7. prosince v Praze ve Florentinu.

Levně a bezpečně k lékaři, na úřad, ale i za kulturou nebo na setkání s přáteli. Taxíky Maxíky vozí seniory a handicapované od roku 2016, kdy se poprvé rozjely do ulic Liberce a Prachatic. Od té doby se projekt rozšířil do celkem 16 měst České republiky, kromě Liberce a Prachatic ještě do Ústí nad Orlicí, Městské části Praha 5, Kutné Hory, Mostu, Svitav, Benešova, Písku, Frýdlantu nad Ostravicí, Českého Těšína, Městské části Praha 15, Českých Budějovic, Havířova, Šumperku a Vimperku a obliba této služby stále roste. Jednotlivé Taxíky Maxíky najezdí měsíčně 1000 až 3000 kilometrů a přepraví 100 až 500 lidí. Průměrný věk cestujících se pohybuje kolem 80 let.

„Radnic, které chtějí mít ve svém městě zvýhodněnou seniorskou dopravu, stále přibývá. Jsem ráda, že jsme k tomu projektem Taxík Maxík přispěli a ukázali starostům, jak mohou stárnoucím spoluobčanům, ale i handicapovaným lidem pomáhat. Po pěti letech fungování projektu bude Taxíků Maxíků jezdit po republice celkem 19 a to je, myslím si, pro nás víc než skvělá vizitka,“ říká ředitelka Nadace Charty 77 Božena Jirků. Taxíky Maxíky navíc skvěle obstály i v době koronavirové krize, kdy potřebným rozvážely ochranné pomůcky, dezinfekci i nákupy.

Výhradním sponzorem projektu je největší lékárenská síť v Česku Dr.Max. Financování projektu zajišťuje z prodeje produktů vlastní značky. V podzimních měsících jde na speciální účet jedna koruna z každé prodané položky. Ze shromážděných finančních prostředků zakoupí Nadace Charty 77 speciální velkoprostorové automobily, které pak poskytne městům či městským částem, respektive provozujícím organizacím. Nově jimi budou ANIMA ČÁSLAV, o.p.s., Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná a Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Provozovatelé získávají také příspěvek na provoz Taxíku Maxíku v prvním roce. Podmínkou je pětiletá udržitelnost projektu.

„Fakt, že letos nejenže předáváme nové vozy, ale v jednom případě – a tím je Liberec – už také zajišťujeme obnovu, svědčí o tom, že se projekt ujal a vstupuje do další fáze,“ říká ředitel lékáren Dr.Max Daniel Horák.

Klíčky od nových Taxíků Maxíků se partnerským organizacím předávají již tradičně v adventním čase. Letos se vzhledem k epidemii COVID-19 uskutečnilo 7. prosince pouze komorní setkání v pražském Florentinu.

Lucie Nekvasilová