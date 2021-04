Knihovna Jaroměřice prodloužila na celý duben čtenářskou soutěž, a tak můžete až do pátku 30. dubna luštit texty na nejrůznějších místech Jaroměřic.

Ceny do soutěže. | Foto: archiv knihovny

Knihovna Jaroměřice prodloužila na celý duben čtenářskou soutěž, a tak můžete až do pátku 30. dubna luštit texty na nejrůznějších místech Jaroměřic. Za vyluštěnou tajenku získá každý originální záložku a dáreček. Obec Jaroměřice poskytla deskové hry, které získají tři soutěžící z řad dětí, a dospělí se mohou těšit na tři knižní ceny. Času tedy zbývá ještě dost a výhry rozhodně stojí za to.

Stále také běží naše vzpomínací soutěž Pamatuješ, tenkrát v Jaroměřicích. Děti si mají vybrat pamětníka, zeptat se ho na vzpomínku související s obcí Jaroměřice a tuto vzpomínku potom podle svých schopností namalovat nebo krátce popsat. Pamětník nemusí být jejich příbuzný a povídání může klidně proběhnout telefonicky nebo po internetu. Děti mohou své příspěvky přinést do knihovny nebo poslat e-mailem do půlky června. První tři místa v každé kategorii budou oceněna společenskými hrami a každý příspěvek se může těšit na drobnou odměnu.

Knihovna stále půjčuje formou výdejního okénka, zatím ve zkráceném čase, ve středu od 9 do 11 a v pátek od 15 do 17 hodin.