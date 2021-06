Čtenářka navštívila Osečany, zámek Matěje Stropnického a Daniela Krejčíka

Čtenář reportér





Na co z výletu do Osečan nezapomene? ,,Matěj s Danem patří mezi obrovské nadšence a nádherné blázny, kteří se do oprav vrhli s velkou vervou a dávají tomu všechno. Návštěvu rozhodně doporučuji, protože tento zámek žije," napsala nám Alena Hesounová. Děkujeme za zajímavý tip na výlet.

Z archivu Deníku. Matěj Stropnický na zámku v Osečanech v roce 2019. | Foto: Martin Divíšek