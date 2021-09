Procházím zadními trakty domů a nevycházím z údivu. Jiný svět. Kvalitní kamenné schodiště, prvorepublikové, vypadá, že od války tudy nikdo nešel. Porost z oboun stran ponechává jen úzký průchod. Pokračuji mezi rezavými ploty a nalézám 7 na modrém podkladě. Pocit vítězství, nebo děsu. V příkrém svahu hledám zábradlí. Leží tak jak kdysi upadlo o dva metry níže. Stále stoupám a zjišťuji, že dále zábradlí jsou. Chybí však část stezky a při chybném kroku hrozí sesun do míst, kde jsem šel před deseti minutami. Začínám chápat doporučení lázeňského lékaře o využití speciálních holí. Odolávám nástrahám, procházím pod kamzíkem, jež má provádět "jelení skok" a tiše závidím těm, co nemají odpovídající signál.

Při studiu mapy zjišťuji, že okolí kolonády je doslova protkáno sítí stezek. Těch značených číslem je 22 a barva podkladu podává informaci o náročnosti vycházky. Volím modrou 7. Jedná se o střední náročnost, kratší, za to však velmi atraktivní. Start u Zámecké věže, neboli výchozí místo F dle turistické publikace lázeňské vycházky. Prvním oříškem je nalezení průchodu mezi lázeňskými domy. Mapa neni tak detailní a záchranou je internetové připojení s aplikací stopař. V případě, že nemáte odpovídající signál, doporučuji nejbližší kavárnu. Kromě peněz o tolik zase nepřijdete.

Již týden před zahájením filmového festivalu sleduji frkot. Stovky pracantů vylepšují pěší zónu na březích říčky Teplé. Čistota, lesk a pohledové variace vypracované do detailu. Lázeňské město má mnoho nej. Například v množství zelené plochy, lesů a parků nemá v republice konkurenci.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.