Uzavření škol v souvislosti s pandemií koronaviru změnilo život žákům i učitelům. Studium na dálku má svá úskalí, ale přináší též možnost naučit se něčemu novému. V případě učitelů se povětšinou zlepšuje digitální gramotnost, v případě studentů zase samostatnost a zodpovědnost za svůj osobní rozvoj (do školy se nechodí jen proto, že se to musí, ale proto, že každý potřebuje setkání, sdílení a příležitost k učení).

Ilustrační foto | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Říká se, že všechno zlé je k něčemu dobré. Možná ano, možná ne. Jisté však je, že když je „zle“, to dobré zasvítí a vynikne. Platí to hlavně o lidech. My na pedagogické škole v Litomyšli dobře víme, že mnoho našich žáků a studentů jsou lidé obětaví, laskaví, dobrosrdeční, nesobecky pilní a pomáhající. Víme to a jsme za to vděčni. Nyní se však o tom mohli přesvědčit i druzí lidé, zejména ti potřební.