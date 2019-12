Lačnovská ohlédnutí – tak se jmenuje kniha, kterou u příležitosti 690. výročí od první písemné zmínky o svitavském Lačnovu napsal Mojmír Fadrný. Pokřtěna byla v sobotu 30. listopadu.

Kniha o historii Lačnova | Foto: Lidmila Kružíková

Nestačila jsem se divit, co krásného a historického máme téměř u pusy – Lačnov je součástí Svitav od 1. ledna 1960. Autor sám v úvodu napsal, že to není kronika, ale sbírka některých historických událostí, příběhů a vzpomínek na dobu minulou. Je zde řada informací o Lačnovu, které zatím nebyly nikde publikovány. Můžeme se zde dočíst o obecních symbolech, starých lačnovských kronikách, jsou tam i mapy vojenského mapování z 18. století. Seznámíme se s lačnovskou přírodou, i spisovatelka Tereza Nováková se o tomto kraji zmiňuje, ale především je to historie samostatné obce, která se rozvíjela a žila bohatým kulturním a společenským životem. Významné postavení zde měli dobrovolní hasiči či divadelníci a také tělovýchovné spolky, obyvatelé české i německé národnosti žili až do třicátých let minulého století společně a bez problémů.