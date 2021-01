Ani covid nás nezastaví. S touto myšlenkou vstoupila společnost Tango Havlíčkův Brod do 24. ročníku sbírky Daruj hračku, jejímž cílem je plnit přání dětí a zdravotně postižených z celé republiky.

Zámek, v němž sídlí Domov na zámku, je v majetku Pardubického kraje, je památkově chráněn jako nemovitá památka. | Foto: archiv Domova na zámku

Přání potřebných jsou vložena do databáze na stránkách společnosti Tango, dárci si vybírají přáníčka a osoby, kterým chtějí přání splnit. Přepravní společnost zdarma dárky sváží na místo, kde jsou tříděny a před Vánoci předány jednotlivým domovům. Náročný projekt za 24 let své existence přinesl radost tisícům obdarovaných. „Manažeři na vozíčcích“ svým projektem za roky své existence přinesli radost 51 tisícům dětí či klientů sociálních domovů ze 158 domovů v Čechách a na Moravě. Celkem se podařilo splnit bezmála 104 tisíc přání těch, kterým nemá kdo či za co dáreček koupit. Také letos do databáze vložili svá přání obyvatelé Domova na zámku Bystré. Letos si o dárky Ježíškovi napsalo 20 klientů. Jde o lidi, kteří nejsou v kontaktu s rodinou, která by jim mohla dárek pořídit. Svá přání vyjadřují potřební buď písemně, nebo obrázkem. V případě klientů našeho domova, lidem s těžkým mentálním postižením, s vyjádřením přání pomohli pracovníci přímé péče. Přání byla různorodá, od sladkostí, kosmetických balíčků přes různá CD a DVD. Někteří chtěli mikiny, boty, čepice, rádio a různé drobnosti. Objevila se i přání v podobě povlečení na postel a hračky – popelářského auta.

Dárky od neznámých dárců jsou již v domově. Přivezeny byly v pátek 18. prosince. Pro dárky pro klienty svých domovů si do Jihlavy přijely desítky organizací poskytující sociální služby z celých Čech, a tak vedle sebe stály vozy z Chebu, Frýdlantu, Holic, Háje u Duchcova, Slatiňan a desítek dalších míst. Podobné setkání pro Moravu se uskutečnilo v Hulíně. Jako poděkování Ježíškovi z Tanga zaznělo jen troubení klaksonů dodávek. Dárky od neznámých dárců z celé republiky si klienti Domova na zámku Bystré tradičně rozbalí pod rozsvíceným stromkem. Radost obdarovaných je vždy veliká. Za ni moc děkujeme neznámým dárcům, kteří i v této nelehké době projevili empatii k handicapovaným spoluobčanům. Moc si toho vážíme. Za energii, kterou do sbírky Daruj hračku vložili nejen v tomto náročném roce, ale i ve všech předchozích, děkujeme iniciátorům sbírky, společnosti Tango Havlíčkův Brod a jejím partnerům. Radost obdarovaných pod stromečkem je hlavně jejich zásluhou.