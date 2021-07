Vzpomínky na dětský tábor. Některé věci vypadají stejně, jako když jsem je před lety opustil. Pohlédnu dovnitř zamazaným okénkem a dřevěné patrové postele stále na svých místech. Dvě matrace u sebe dole i nahoře.

Chatka číslo 2. | Foto: Miroslav Hovorka

Nejspíš se to stalo každému. Alespoň z té starší generace. Sentiment. Přijedete na místo a něco v podvědomí vám říká: „Tady už jsem někdy byl“. V chatce číslo 2 strávil část letních prázdnin. Přívaly nostalgie přichází ve vlnách. Je to více než 50 let! Vzpomínky jsou děravé a při pohledu na dětský tábor pod Slatinou nad Zdobnicí se vrací. Některé věci vypadají stejně, jako když jsem je před lety opustil. Pohlédnu dovnitř zamazaným okénkem a dřevěné patrové postele stále na svých místech. Dvě matrace u sebe dole i nahoře. Vypadají, že je ani nevyklepali. Proč taky? Čas se zastavil. Chatka ošetřovny, kde spali vedoucí – stejný pohled. Hned vedle kuchyně s jídelnou. Vzpomínám na kynutý knedlíky s borůvkama. Museli jsme si je sami natrhat. To je jiná chuť. Venku se válí staré nádobí a vsadil bych se, že mi v něm vařili obědy. Proč to měnit? Čas se zastavil.