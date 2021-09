Přijďte s námi strávit příjemný čas na krásném místě a přitom se dozvědět něco nového. Společně oslavíme 15. výročí vzniku první služby Charity Moravská Třebová. A těch výročí oslavíme mnohem více.

Zámek Moravská Třebová. | Foto: archiv města

Zámek Moravská Třebová bude v neděli 12. září otevřený pro děti i rodiče. Dozvíte se informace o činnosti Charity Moravská Třebová přímo od jejich pracovníků. Ale hlavně vás čeká zábava. Přijďte na zámek od třinácti do osmnácti hodin. V rámci Týdnů duševního zdraví jsou připravené koncerty skupin Morybundus band a Regen, představí se malí bubeníci z Lanškrouna a Základní umělecká škola Moravská Třebová, v zámecké zahradě si zahrajete velkou hru a ukážete, co umíte. Oceníme dobrovolníky, odstartujeme běh pro pěstounskou péči, poslechnete si vzdělávací workshop o výchově v rodinách, ochutnáte výrobky Charity Moravské Třebové a jejího sociálního podniku Speramus a mnoho dalšího. Ukážeme vám, co dokážeme. Na zámku najdete stanové městečko. Ve stáncích se budou prezentovat jednotlivé služby moravskotřebovské charity, nabídnou výrobky pracovních terapií a poskytnou informace i propagační materiály o svých službách. Zámecké arkády přinesou výstavu „Česká vlna solidarity aneb Občanská společnost v boji proti covid-19“. Výstavu připravil sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace jako putovní výstavu dokumentů z období nouzového stavu. „Přijď se bavit s Charitou Moravská Třebová“ je akcí, kde se společně sejdou pracovníci, dobrovolníci, přátelé, příznivci naší organizace i další zájemci, kteří mají chuť se bavit, a věříme, že si v pestré nabídce každý najde to své a bude se cítit dobře. Smyslem akce je „obdarovat“ zájemce, ale také získat si jejich přízeň.