Charita Moravská Třebová rozváží ochranné pomůcky. | Foto: Petr Matoušek

Právě v těchto dnech rozděluje Charita Moravská Třebová ochranné pomůcky všem svým pěstounským rodinám. Celkem se jedná o 690 kusů respirátorů FFP2 a 2240 kusů zdravotnických roušek distribuovaných do Moravské Třebové Pardubickým krajem ze Státních hmotných rezerv (690 respirátorů a 240 roušek) a Potravinovou bankou Pardubického kraje v Chotovicích (2000 roušek).

Základní klíč pro rozdělování počtu ochranných pomůcek byl 20 ks respirátorů a 50 ks zdravotnických roušek na rodinu, 10 ks respirátorů pro dítě nad 15 let a 10 ks zdravotnických roušek pro dítě do 15 let. Distribuce probíhá prostřednictvím charitního Centra pěstounské péče Cesta, které se podílelo jak na přípravě, tak na distribuci těchto balíčků pěstounským rodinám.