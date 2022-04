Před dvěma lety zasáhla planetu i Jeden svět pandemie covidu-19. Ve stínu této nečekané události zůstaly věci, které otřásly světem lidských práv a které festival nemůže a nechce ignorovat. Proto jsou letošním mottem Cesty svobody, ale i nesvobody. Festival letos reflektuje stále se zhoršující situaci lidských práv ve světě a znovu k ní přitahuje pozornost. Snaha prosazovat lidská práva a pomáhat tam, kde je to třeba všemi možnými (i nemožnými) prostředky je vždy náročná a nepřináší výsledky přes noc. Právě naopak. Zatímco před 20 lety (festival letos slaví 24 let od svého založení, jeho pořadatel Člověk v tísní má 30. výročí) se situace jevila tak, že roztříštěný svět sice pomalu, ale přesto jistě kráčí k jednomu, lepšímu světu, dnešek má k optimistickým vyhlídkám daleko.

Ústřední grafika festivalu, kterou má na starosti Studio Matyáše Trnky, používá jako leitmotiv skandování, zmatek, vřavu, křik a prchající bosé nohy před ozbrojenými kanadami. Červená barva podtrhuje důležitost neodvracet zrak od podobných situací a neignorovat potlačování lidských práv. Animace ale přinášejí i naději, že bosých “dobrých” nohou je stále více než kanad utlačovatelů.

Pontopolis se snaží program navázat globální témata (ekologie, lidská práva, menšinová politika aj.) na místní problematiku a učinit tak témata bližší obyvatelům Poličky. Letos se můžete těšit na tři promítací večery a šest dokumentů. V posledním březnovém týdnu (28. 3. - 1. 4. 2022) dostanou ZŠ a SŠ z Poličska příležitost navštívit festival Jeden svět na školách, což jsou dokumenty o lidských právech přizpůsobené věků malých diváků. Doufáme, že se nám v obou případech (veřejnost a školy) podaří navázat na předcovidovou tradici, kdy byl festival u poličského publika oblíbený a vyhledávaný. Protože jak všichni víme, covid-19 dal kultuře pěkně na frak.

Program:

Čtvrtek 31. 03. 2022 v 18:00, volnočasové centrum Pontopolis, Riegrova 52, vstupné 70 Kč celý večer

The North Drift / Severní proud

Steffen Krones / Německo / 2022 / 92 min

Jak se láhev od piva vyrobeného v Německu ocitla v panenské přírodě za polárním kruhem?

Filmař z Drážďan spolu s přáteli sestrojí unikátní bóje vybavené GPS lokátorem a sleduje, jak je evropská říční síť propojená s oceánem. Z původně sólové akce vzešlé ze zděšení nad tím, že evropský odpad zanáší i nejvzdálenější kouty planety, se Steffenovi podaří vytvořit vědecký projekt, na kterém se podílejí inženýři, oceánografové i veřejnost.

Po filmu následuje debata se Soňou Jonášovou z Institutu cirkulární ekonomiky, jenž klade důraz na minimalizaci plýtvání a prodloužení životnosti výrobků

Čtvrtek 31. 03. 2022 v 20:30, volnočasové centrum Pontopolis, Riegrova 52, vstupné 70 Kč na celý večer

The Gig Is Up / Máte zakázku

Shannon Walsh / Kanada, Francie / 2021 / 88 min.

Řidička Uberu v USA, doručovatel jídla na kole v Číně, přepisovatel audia z Nigerie či britský hodinový manžel – přes všechny rozdíly mají jedno společné. Jejich pracovní život řídí aplikace v mobilním telefonu.

Zakázková ekonomika vznikla na začátku tisíciletí s rozvojem internetu. Její hodnota dnes celosvětově odpovídá asi 5 bilionům dolarů a odhaduje se, že v roce 2025 se na ní bude podílet přes 500 milionů lidí. Zatímco platformy jako Uber, Amazon či Deliveroo bohatnou, jejich pracovníci mnohdy živoří. Zákony, jež by je chránily jako běžné zaměstnance, neexistují, proto žijí v permanentní nejistotě, vystaveni rozmarům zákazníků, pod neustálým dohledem aplikací a pro většinu společnosti zůstávají neviditelní.

Pátek 01. 04. 2022 v 18:00, volnočasové centrum Pontopolis, Riegrova 52, vstupné 70 Kč na celý večer

Opouštět Počátky / Leaving Beginnings Behind

Linda Kallistová Jablonská / Česká republika / 2021 / 97 min

Kdy začíná život? Pro čtyři čerstvě dospělé dívky je to ve chvíli, kdy opouštějí brány výchovného ústavu v Počátkách. Všechny mají velké plány a žádná z nich nechce opakovat chyby svých rodičů.

Hledání práce, vlastní bydlení, dostatek cigaret. Denisa, Adéla, Kristýna a Pavla narážejí na realitu všedního života, od které je doteď dělily stěny ústavu i péče vychovatelek. V průběhu let se na cestě bludištěm reálných výzev setkávají s neznámými překážkami, střídavě se ocitají na mrtvých bodech a potom se znovu pokoušejí dokončit si vzdělání a najít pevné místo ve společnosti.

Po filmu následuje debata s ředitelkou Dětského domovu Polička Bc. Miroslavou Přiklopilovou a dalšími osobnosti z okruhu sociální péče

Pátek 01. 04. 2022 v 21:00, volnočasové centrum Pontopolis, Riegrova 52, vstupné 70 Kč na celý večer

Každá minuta života / Every Single Minute

Erika Hníková / Česká republika, Slovensko / 2021 / 80 min.

Téměř každý má svůj názor na to, jak má a nemá vypadat správná výchova. Film sledující dobře míněnou, ale také nekompromisní snahu o vytvoření dokonalého mladíka je nečekaně provokativním příspěvkem do diskuse.

Propracovaná výchovná metoda zvaná kamevéda by měla z malého Mišky vychovat dokonalého muže. Cílem je důsledně využít každou vteřinu jeho dětství a rozvinout tak každý jeho talent. Mladý milující rodičovský pár je odhodlán věnovat tomuto úkolu veškerou svou energii. Nezbývá než se ptát, jestli rodiče staví svého syna na cestu za štěstím a úspěchem, nebo vyhořením.

Sobota 02. 04. 2022 v 16:30, volnočasové centrum Pontopolis, Riegrova 52, vstupné 70 Kč na celý večer

Angels of Sinjar / Andělé ze Sindžáru

Hanna Polak / Německo, Polsko, Česká republika / 2022 / 109 min.

Hanífa se snaží vysvobodit své tři sestry, které před osmi lety v iráckém Sindžáru zajal tzv. islámský stát. Dodnes jsou nezvěstné, stejně jako mnoho dalších jezídů.

Tzv. islámský stát se pokusil v roce 2014 vyhladit jezídy, příslušníky etnicko-náboženské skupiny obývající oblast Sindžáru v severozápadním Iráku. Muže teroristé zavraždili a mnoho žen a dívek zajali, aby jim sloužily mimo jiné jako sexuální otrokyně. Hanífa a její dvě sestry si nesou doživotní trauma, nechtějí ale být jen oběťmi genocidy; Hanífa je rozhodnutá se nevzdat, dokud nevysvobodí i zbývající tři sestry.

Sobota 02. 04. 2022 v 19:00, volnočasové centrum Pontopolis, Riegrova 52, vstupné 70 Kč na celý večer

Children of the Mist / Děti mlhy

Diễm Ha Lệ / Vietnam / 2021 / 92 min

Mladá hmongská dívka se ve filmu debutující vietnamské filmařky odmítá podvolit tradičnímu unášení nevěst, které místní dívky připravuje o možnost rozhodovat o svém životě.

Třináctiletá Di se dostává do věku, kdy se chce nezávazně bavit, sbližovat se s vrstevníky a zakoušet pocit svobody. Pochází z etnika Hmongů, kteří žijí v severním Vietnamu, vyrábějí přírodní indigo, mají svoji vlastní řeč i zvyky. Během oslav lunárního Nového roku v jejich kultuře ožívá starodávná tradice únosu nezletilých dívek za účelem sňatku, a to i přes to, že je manželství před dosažením dospělosti nezákonné. Di se nechce nechat vlákat do stejné pasti jako její před pár lety unesená starší sestra ani žít v podobně beznadějném manželství jako matka.

Po filmu následuje večer s místní vietnamskou komunitou, jehož součástí bude i ochutnávka tradičního vietnamského jídla.

Festival probíhá za podpory České rozvojové agentury, města Poličky a Pardubického kraje.

Eliška Doubková, hlavní koordinátorka JS v Poličce