Běháte? Vyberte si z tras od 2,6 km až do 42,2 km a podpořte dobrou věc.

Domácí hospic sv. Michaela pečuje o nevyléčitelně nemocné v jejich domácím prostředí. | Foto: archiv Oblastní charity Polička

Během měsíce dubna se můžete kdykoliv zapojit do akce Běžíme srdcem pro Domácí hospic sv. Michaela. Protože už delší čas jsou všechna sportoviště zavřená, hodně lidí začalo běhat jen tak v přírodě. Proč toho nevyužít pro dobrou věc? Každý sportovec při a po svém výkonu prožívá možná trochu bolesti, ale také krásné pocity radosti a hlavně vděčnost za to, že běhat a sportovat může. A tak jsme se touto sportovní aktivitou rozhodli podpořit Domácí hospic sv. Michaela, kdy svou účastí i svým výkonem chceme vyjádřit podporu a blízkost všem našim hospicovým pacientům, kteří se ve svém „běhu života“ již blíží do cíle, i jejich pečujícím rodinám. Na výběr je z pěti tratí, jejich délka se pohybuje od 2,6 km až do 42,2 km. Startovné činí minimálně 100 Kč za jednu trať a jednotlivce, rodinné startovní je 200 Kč. Více na bezimeprocharitu.blogspot.com.