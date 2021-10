„Strhující Bohemian rhapsody swingového floutka, který klame tělem.“ „Strhává stylem, baví skutky i jazykem, dojímá i překvapuje.“ „Skvělé a fascinující!“ „Otevřeně, s humorem a sebeironií.“

To jsou jen namátkou vybrané citace z recenzí na loni vydanou knižní prvotinu Jiřího Ševčíka Skoro všechno nej. Ta se setkala s velkým úspěchem u čtenářů i kritiky, a proto se autor v letošním roce rozhodl i pro její audioverzi. Ke spolupráci přizval českou hlasovou jedničku Bohdana Tůmu.

Tůma dal příběhu grády

„Bohdan dal příběhu další neuvěřitelné grády. Jeho vtělení do mé kůže vypravěče je pozoruhodné a velmi zábavné, navíc každá postava děje díky němu promlouvá svým vlastním hlasem. Počet Bohdanových rejstříků je neuvěřitelný. Troufám si tvrdit, že tohle je spíš sedmihodinová rozhlasová hra,“ glosoval se smíchem a zadostiučiněním nevšední novinku autor Jiří Ševčík.

„Není to klasická audiokniha. Obsahuje hrané scénky nebo zpívané části, což byla výzva. Alespoň pro mě. Říkal jsem si, když se nám to podaří, bude to velmi posluchačsky zajímavé. Vtipné, pravdivé a každý si z toho něco odnese a v lecčem se najde. Je to pro mě velká čest, potěšilo mě to a jde o profesní zadostiučinění, až můj malý piedestal, a Jirkovi za to děkuju,“ zdůraznil Bohdan Tůma, jehož hlasem v Česku hovoří například android Dat ve Star Treku, Semir Gerkhan v Kobře 11, Eric Cartman v Městečku South Park, šerif Clancy Wiggum ze Simpsonových, Brandon Walsh v Beverly Hills 90210 nebo Bobby z počítačové hry Mafia.

Každá fáze děje vyžadovala jiné uchopení

Audioknih Bohdan Tůma namluvil desítky, ale tato pro něj byla velmi specifická. „Šlo o hereckou práci, nikoliv čtení. Rozdíl je v přístupu. Každá fáze příběhu vyžadovala jiné uchopení,“ podotkl známý herec a dabér, který dlouhodobě propůjčuje svůj hlas mnoha světovým hvězdám, jako jsou například Jim Carrey, Denzel Washington, Wesley Snipes, Jack Black či Owen Wilson.

Jako bonus i jazzoví Pink Floyd nebo Led Zeppelin

Jiří Ševčík se však do své audioknihy rozhodl včlenit i množství překvapivých hudebních čísel, jež přesně dokreslují kolorit doby a nálady té které kapitoly. Posluchač se tak navíc dočká i nápaditých jazz aranží na skladby skupin Led Zeppelin, Guns N‘ Roses, Pink Floyd, Opus, Queen a mnoha dalších, vytvořených speciálně pro tento projekt.

Podal si ruku s Eltonem Johnem či skupinou Queen

Novinka Skoro všechno nej je otevřenou, navýsost osobní a strhující zpovědí kluka ze Smiřic, která líčí jeho cestu od dechovky přes šoubyznys a swing až po Muže z Manhattanu, písně, v níž s jeho kapelou Pirate swing band nezpívá nikdo menší než zpěvák skupiny Queen Freddie Mercury a na kytaru hraje Brian May. Ševčíkovu knihu předmluvou opatřil samotný Mercuryho producent a autor hitu Barcelona Mike Moran.

„Je v ní opravdu skoro všechno nej. Nej totiž může být nejlepší i nejhorší. Jde o úsměvné ohlédnutí nejen za dosavadní dráhou kapely Pirate swing band, ale především za tím, co jsem měl potěšení zažít. Nikdy mě nenapadlo, že si podám ruku s veličinami jako Elton John, George Michael, David Bowie nebo Queen,“ nechal se slyšet píšící zpěvák sinatrovského ražení, jehož projekty v minulosti ocenila nejen legendární kapela Queen, ale i Jiří Suchý či Karel Gott.

Cílem je pobavit a vtáhnout posluchače do děje

„Myslím si, že leckdo očekává, že půjde o triumfální popis nějaké cesty. Popis cesty to je, ale je všechno, jen ne triumfální. Jsem toho názoru, že když se člověk nepřizná k tomu, co podělal, tak mu nikdo nebude věřit ani ten zbytek. Cílem je, aby tento příběh pobavil a vtáhl posluchače do děje natolik, aby na chvíli zapomněli, co je trápí,“ shrnul Jiří Ševčík.

Tomáš Dvořák