Dovolím si půjčit několik vět z knihy Richarda Rohra Na prahu proměny: „Ještě do doby osidlování divokého západu se téměř všechny mytické příběhy odehrávaly v divočině či ‚pustině‘. Pro člověka v celých dějinách byla právě divoká příroda místem, kde objevoval svou duši. Civilizovaný či domestikovaný svět je náš výtvor, divočina byla dílo Boží – první a přirozená katedrála. Jenže my jsme vybudovali společnost, která idealizuje civilizaci a před divočinou prchá. Hodně lidí se přírody doslova bojí. Podařilo se nám nejen zkrotit divočinu, my teď krotíme i duši. Příroda však přesto promlouvá k něčemu hluboko v nás.“

Ten přírodní svět jakoby za hranicemi světa lidského nám zvláštním způsobem sděluje něco zásadního, vrací nám duševní zdraví a vrací nás zpět k našemu hlubokému já. Obnovuje v člověku dobrou vůli, podněcuje nadšení a zosobňuje pokoru. Protože se ale v minulosti mnohé pokazilo, náprava také „něco stojí“. Zkušenost říká, že pokazit se dá všechno, rychle a snadno, ale potom věci napravit je dost obtížné a v nejednom případě také drahé. Ale to už předjímáme příběh party „chlapíků“, kteří, jak uvádí jejich logo, pracují s nadhledem, říkají si Chameleos, a do jejichž tvůrčího nadšení vstoupila svojí vstřícností také Agentura ochrany přírody a krajiny - regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy.

Na začátku jejich příběhu propojeného s lokalitou kolem vršku Chocholíku v katastrálním území Sádek u Poličky byla smělá představa obnovení dávno zaniklého. Pamětníci jistě vzpomenou, že krajina, nejen tady u nás, před pár desítkami let ještě vypadala poněkud jinak. Aby smělá představa návratu byla smysluplná, bylo třeba ji podpořit kvalitně zpracovaným projektem. I to se podařilo a pokračujeme v příběhu, nazvěme ho Chameleos – Chocholík, dále. Hlavním záměrem projektu byla výsadba nelesní zeleně mimo zastavěné území obce, kterou dojde k rozdělení orné půdy a propojení lokálních biokoridorů, což vychází z logické struktury krajiny před kolektivizací a předpokládá se příznivý vliv na celou řadu faktorů. Kdo by snad myslel, že se jedná o „pár stromků“, nechť se nechá vyvést z omylu. Výsadba představuje 51 kusů stromů (z toho 21 ovocných) a 418 kusů keřů, dřevin původních a přirozeně se vyskytujících v okolní krajině. Jsou to například bříza bělokorá, javor klen, lípa srdčitá, jilm horský, olše lepkavá, vrba bílá a dub zimní. Z ovocných stromů byla vybrána jabloň a jeřáb ptačí. Keře jsou zastoupeny sedmi druhy – hloh jednosemenný, růže šípková, bez červený, trnka obecná, líska obecná, krušina olšová a vrba jíva. V návaznosti na výsadbu dojde také k zatravnění 768 m dlouhého a 5,5 m širokého pásu. Součástí stromořadí jsou rovněž stanoviště pro brouky a ptáky, ve výhledu je vytvoření tůní. Statistika výsadby by ale nebyla úplná bez stovek hodin práce, také doslova mateřské péče o vše živé, co tvůrcům prošlo rukama. Je až obdivuhodné, že tento úžasný pokus o návrat části krajiny do starých dobrých časů se podařil zrealizovat mezi měsíci březnem a říjnem, tedy v čase covidovém, který v nás zanechává pachuť otřesené společnosti, smutku a nejasných výhledů. Ale díky našemu příběhu stromů víme, že naděje neumírá, naděje trvá a na všem zdánlivě jen špatném je vždy i cosi dobrého.

Pozitivní vlivy tvorby stromořadí jednoznačně vedou nad těmi negativními. Ty negativní se totiž vůbec nepředpokládají. Nabízí se tedy otázka, co více si přát? A odpověď by mohla zaznít ve smyslu, že dobré příklady táhnou :). Bonusem celého záměru směrem k přírodomilcům a turistům je skutečnost, že linie výsadby bude navazovat na turistickou stezku vedoucí z obce Sádek směrem na Lucký vrch. Tak až si vyjdete na procházku do přírody pročistit si hlavu a načerpat sílu do dnů budoucích, zastavte se a spočiňte v místech, která Vám nabízí fotografie. Alej má před sebou do své dospělosti ještě dlouhou, letitou cestu. Pojďme ji společně pozorovat a chránit. Vždyť život stromu i člověka má cosi společného … Cesta je cíl.

Přeji Vám, milí čtenáři, pevné zdraví a ať jsou Vaše cesty současnou nesnadnou dobou schůdné, kroky šťastné a cíle smysluplné.

Marcela Vraspírová