Dosti často jezdívám na trase Praha – moravské Jaroměřice u Jevíčka s přestupem ve Svitavách. Podle jízdních řádů mám v tomto okresním městě na přestup rovných 12 minut (8.09 mínus 7.57 hodin). No jo, na papíře to vypadá pěkně. Říkám si: Skočím z brněnského rychlíku rovnou do autobusu s cílovou stanicí Jevíčko, které má ve znaku moravskou orlici. Jenže, chyba lávky. Ten rychlík do „štatlu“ mívá dosti často zpoždění vzhledem k mnoha výlukám na trase. A tak jsem minule využil nabídky ze světelného displeje na nádražní budově ve Svitavách a vytočil jsem telefonní číslo call centra Iredo s tím, že uvedu svůj truchlivý postesk. Což se stalo. Nicméně mně pan operační „důstojník“ vysvětlil a nabídl možnost tzv. záchrannou. Pokud tedy bude mít rychlík v České Třebové zpoždění, mohu na tuto linku zavolat a pan či paní operační dokáží ten bus do Jevíčka pozdržet v rámci několika minut.